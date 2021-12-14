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Интерфакс-АВН

Иран, предположительно, готовится к космическому запуску - СМИ

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Иранская ракета-носитель "Qased"
Иранская ракета-носитель "Qased".
Источник изображения: https://en.mehrnews.com/

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Иран, похоже, готовится к космическому запуску на своем космодроме Имама Хомейни, сообщает Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные в минувшие выходные.

Спутниковые снимки, сделанные в субботу компанией Planet Labs Inc., полученные Associated Press, показывают активность на космодроме.

В частности, на них видны вспомогательная машина и гидравлический кран, которые появлялись на площадке перед предыдущими запусками.

По данным агентства, на снимках также видно большое количество автомобилей на объекте, что является еще одним признаком повышенной активности, которая обычно предшествует запуску.

"Это довольно традиционная деятельность перед запуском", - сказал Джеффри Льюис, эксперт Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери.

5 декабря иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что в космической программе Ирана четыре спутника готовы к запуску. Согласно Associated Press, один из них "находится на заключительном этапе подготовки".

Информация о возможном запуске приходит в то время, когда вновь возрастает напряженность вокруг ядерной программы Ирана.

Ранее главы МИД стран G7 призвали Иран заключить соглашение по атому, пока для этого ещё есть возможность.

"Мы приветствуем возобновление переговоров в Вене по восстановлению соглашения по атому (СВПД). Призываем Иран прекратить ядерную эскалацию и воспользоваться нынешней возможностью, чтобы заключить сделку, пока это все ещё возможно", - говорится в заявлении по итогам встречи министров в

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Иран
США
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Ядерный щит
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