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Военно-промышленный курьер

«Экономическое влияние Америка тоже постепенно утрачивает» - представитель Совбеза РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Организованный Вашингтоном «Саммит за демократию», нес в себе однозначно антироссийский и антикитайский заряд.

Об этом заявил «Российской газете» первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

«Конечно, так называемый «Саммит за демократию» несет в себе антироссийский и антикитайский заряд. Но главная цель, которую преследует Белый дом, другая. Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон», - сказал он.

По его словам, Вашингтон осознает, что краткая эпоха американской гегемонии, наступившая после окончания «холодной войны», неумолимо уходит в прошлое. 

«Военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай», - отметил Аверьянов.

Он считает, что свое экономическое влияние Америка тоже постепенно утрачивает. 

Виртуальный «Саммит за демократию» был организован президентом США Джо Байденом, число участников - 110 стран. Представители властей России и Китая не были приглашены на саммит, однако в нем поучаствуют представители Тайваня и некоторых стран бывшего СССР - Украины, Армении, Грузии, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии.

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Страны
Армения
Грузия
Китай
Латвия
Литва
Молдавия
Россия
США
Тайвань
Украина
Эстония
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