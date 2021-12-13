Экспорт ПО из России в 2020 году составил $8,6 млрд – «РУССОФТ»

Ассоциация российских производителей ПО «РУССОФТ» в четверг представила документ «Экспорт российской индустрии разработки программного обеспечения. Восемнадцатое ежегодное исследование», в котором сообщаются разнообразные сведения о состоянии отечественной софтверной индустрии, «объём зарубежных продаж» в том числе.

Этот объём составил 8,6 миллиарда долларов, сообщил «РУССОФТ».

Экспорт ПО из России. Источник: D-Russia.ru

Зарубежные продажи российских софтверных компаний в 2003-2020 гг. (с) «РУССОФТ»

Сбор данных для исследования «РУССОФТ» проводит анкетированием компаний, и анализировать результаты исследования следует с учётом особенностей членства компаний в этой организации.

РУССОФТ изучает и представляет всю софтверную индустрию. В связи с этим важно охватить те компании, которые создавались внутри страны российскими гражданами (пусть даже и в прошлом), ведь эти люди выросли, получили образование в России, говорят на русском языке, разделяют российскую культуру. Кроме того, ключевым является то, где осуществляется большая часть разработки в настоящее время. Исходя из этих задач РУССОФТ считает компанию российской, если её основные владельцы — граждане России (СССР), они создавали бизнес изначально именно в России, основная разработка осуществляется здесь же, — пишут авторы отчёта.

Ранее, в 2019 году, D-Russia.ru показывал, что данные об экспорте ПО из страны по данным Центробанка и «РУССОФТА» расходятся в три раза.

По данным Центробанка, напомним, за январь-сентябрь 2020 года Россия экспортировала товаров и услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные, информационные услуги» на 4,254 миллиарда долларов.

По данным Российского экспортного центра общий объём несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом и составил 161,3 миллиарда долларов.