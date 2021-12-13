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Россия продает Турции С-400, Анкара Украине – производство боевых БПЛА

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Киевской области на строящемся украинско-турецком заводе начнется производство реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового поколения, способных противодействовать другим воздушным объектам.

Об этом в интервью признанному в РФ иностранным агентом «Радио Свобода» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет Rubaltic.ru.

«Уже начал строиться завод, который будет производить украинско-турецкие беспилотники. В том числе ANKA – тяжелые беспилотники. В том числе украинские беспилотники, перспективные. В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками. То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика», — отметил он.

По словам Арестовича, дроны ANKA являются следующим поколением БПЛА после «Байрактаров». «Намного круче, да. Реактивные, не поршневые, а реактивные. Хотя будут такие, как ANKA, например, тяжелый. БПЛА, превышающий «Байрактар» по всем характеристикам», — добавил советник главы офиса президента. Завод в Василькове, по его словам, в конце следующего года должен выпустить первую продукцию.

1 ноября сообщалось о переговорах Киева и Анкары по запуску полного цикла производства «Байрактаров». Украинские военные впервые применили «Байрактар» в Донбассе 26 октября.

Ранее СМИ уже сообщали об успешном применении турецких БПЛА против ополченцев Донбасса. 

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Россия
Турция
Украина
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С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
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