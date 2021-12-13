В Ливии находятся 7 тыс. сотрудников ЧВК "Вагнер", у них есть 30 самолетов - глава Высшего госсовета страны

Стамбул. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - В Ливии находятся несколько тысяч сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", приводит в воскресенье агентство "Анадолу" слова председателя Высшего государственного совета страны Халеда аль-Мишри.

По его словам, "в настоящее время в Ливии насчитывается более 7 тыс. сотрудников ЧВК "Вагнер". Аль-Мишри добавил, что у них в наличии имеются 30 реактивных самолетов на авиабазе Гардабия, которая, по данным "Анадолу", используется также и как гражданский аэропорт в городе Сирт.