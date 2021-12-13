Бывший заместитель начальника Генштаба Японии: нам нужен огромный военный бюджет и новейшие военные технологии (JB Press, Япония)

Генерал-полковник Ивата: Японии нужен огромный военный бюджет против России и Китая

В интервью JB Press бывший руководитель Генштаба Японии генерал Ивата заявил, что Америка может обмануть Японию, поэтому стране нужно кардинально усилить свой военный потенциал против врагов — Китая, России и Северной Кореи. В то же время Ивата уверен в необходимости разместить американское ядерное оружие и новые ракеты средней дальности в Японии.

В правительстве Японии усиливаются дебаты по поводу создания "способности превентивно атаковать вражеские военные базы", благодаря чему японские илы самообороны смогут наносить удары по ракетным стартовым базам других стран своими ракетами. Эти дебаты происходят на фоне стремительного развития ракетных технологий, нацеленных на Японию, в таких странах, как Северная Корея, Китай и Россия. Обычным системам противоракетной обороны стало почти невозможно бороться с ними. Киёфуми Ивата, бывший начальник штаба сухопутных сил самообороны, рассказал военному обозревателю Норифуми Ёсида о необходимости и проблемах, связанных с созданием японского атакующего потенциала.

Для реализации наших планов требуется тесная интеграция с вооруженными силами США

Автор (Норифуми Ёсида): Даже если силы самообороны получат способность атаковать военные базы противника, с учетом уже известной мобильности северокорейских и китайских ракетных пусковых установок может быть невозможно узнать точное местоположение.

Ивата: Конечно, главная проблема как раз и состоит в определении локации стартовых ракетных площадок врага.

Для это необходимо в первую очередь использовать военные спутники, специально служащие для для определения местоположения ракет противника. Почти все они несут разведывательную аппаратуру. Спутники-разведчики делают снимки поверхности земли с помощью оптики и радиоволн. Оптические спутники оснащены камерами, но они не могут точно снимать ночью или при большом количестве облаков. Радиолокационный спутник, оснащенный радиолокатором с синтезированной апертурой (SAR: облучение поверхности земли радиоволнами и создание изображения из отраженных волн) может увидеть чужие ракетные позиции даже ночью или при сплошной облачности.

Кроме того, чтобы зафиксировать момент запуска, необходим спутник раннего предупреждения, который обнаруживает источник тепла при старте ракеты. Однако текущая ситуация такова, что во всем этом мы вынуждены сейчас в основном полагаться на Соединенные Штаты.

Даже если обнаружить сам запуск ракеты и очень трудно, есть возможности определить ее местоположение путем постоянного наблюдения за командным центром, который руководит запуском ракеты, и соответствующими средствами его коммуникации с боевыми позициями. Последнее, по моему мнению, является важнейшим условием для создания японским силам самообороны возможности нанесения превентивного удара по ракетному потенциалу противника при помощи наших ракет дальнего радиуса действия.

При атаке ракетных баз противника необходимо заранее уничтожить радиолокационную сеть его ПВО и зенитных частей, чтобы не допустить поражения вражескими зенитными ракетно-артиллерийскими средствами наших ракет. Для этого необходимо использовать ударные дроны направив их для атак вражеских радаров и нейтрализации сети противовоздушной обороны. Необходимо также завоевать превосходство в воздухе. После этого следует нанести удар по штабам, командным пунктам управления и так далее. Эффективность атаки необходимо проверить с помощью разведывательного спутника или разведывательного дрона дальнего действия. Продемонстрировав врагу волю и способность Японии к превентивному удару, можно переходить к дипломатическим переговорам с противником.

Для разработки и создания таких систем требуются огромные средства и передовые технологии. Для Японии это практически невозможно сделать в одиночку, и требуется мощь вооруженных сил США. Мы не сможем атаковать вражеские военные базы, если не будем работать вместе с военными США сразу над несколькими задачами, такими как сбор информации, разведка, атака, оценка и анализ. В некоторых из них Япония уже имеет определенные достижения, которые важно интегрировать с вооруженными силами США, эффективно используя их для повышения способности атаковать базы противника.

Автор: А не предаст ли нас Америка?

Автор: Америка сложная страна. Разжигая свое противостояние с Китаем, она тайком поддерживает какие-то связи с Пекином. Не может ли получиться так, что США заставят Японию, Южную Корею и Тайвань "пить кипяток" вместо них? И не может ли создастся такая ситуация, когда в случае нападения на Японию со стороны Китая или Северной Кореи, правительство, Конгресс и общественное мнение США могут не позволить вооруженным силам США защищать нашу страну.

Ивата: Очень хороший и важный вопрос. Думаю, что в настоящее время Япония находится в самой сложной военно-политической ситуации и положении с точки зрения безопасности за весь послевоенный период. Окруженная ядерными державами, такими как Китай, Северная Корея и Россия, она находится в пределах досягаемости большого количества ракет, которые сложно сбить или уничтожить. Япония не может противостоять этим угрозам в одиночку. И получается, что США остаются для Японии единственным сильным партнером с общими ценностями, которому мы можем доверять и на которого можем полагаться.

Конечно, нельзя дать совершенно определенную гарантию того, что правительство США никогда не предаст правительство Японии. Необходимо помнить о том, что никаких абсолютов даже в союзнических отношениях быть не может. Посылать ли американские войска для защиты Японии, или нет - это в конечном итоге, зависит от Конгресса США, то есть от американского народа. Имея это в виду, необходимо приложить усилия к тому, чтобы Япония была однозначно признана Америкой "ценной для США страной, которую необходимо защищать", и чтобы Договор безопасности между Японией и США безусловно действовал в случае чрезвычайной ситуации, такой, как военный конфликт.

Автор: Я думаю, что Северная Корея, Китай и Россия могут атаковать с помощью ракет базы вооруженных сил США и сил самообороны, дислоцированные в Японии, а также наши города. Северная Корея угрожает "превратить Токио в море огня" и "затопить Японский архипелаг в океане с помощью ядерной супер-бомбы". Разве силы самообороны могут считаться настоящим сдерживающим фактором, если они не смогут атаковать города во вражеских странах?

Ивата: По сути, военные нападения на мирные городские районы являются нарушением международного права, поэтому я считаю, что их следует избегать. Япония может атаковать военные объекты противника в качестве одной из составляющих своей обороны, но более сильное сдерживание по-прежнему лежит на США, и в конечном счете, зависит от укрепления ядерного потенциала сдерживания вооруженных сил США. И такой наш подход менять не следует.

В последнее время появилось гиперзвуковое оружие, на которое можно установить ядерные заряды, в результате чего вся концепция ядерного сдерживания рушится. Система противоракетной обороны тоже не идеальна. Однако именно американское ядерное оружие все еще предотвращает полномасштабную войну в мире. Вот почему правительство США не должно предавать Японию в случае любой чрезвычайного ситуации или конфликта. У американских военных должен быть такое понимание союзнических отношений с Японией, которое можно было бы выразить формулой: "Будем защищать Японию до тех пор, пока наши руки способны держать оружие".

Идеал - это "два неядерных принципа", но…

Автор: В целях дальнейшего усиления ядерного сдерживания вооруженными силами США, можно ли среди "трех неядерных принципов" Японии (не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие) отказаться от принципа "не ввозить" и официально разрешить ввоз ядерного оружия в Японию. Есть ли возможность у правительства официально признать этот принцип?

Ивата: Я лично считаю, что, поскольку защита Японии в конечном итоге зависит от ядерного оружия США, американские военные должны иметь возможность ввозить его в Японию. Другими словами, нам следует оставить два неядерных принципа: "не обладать ядерным оружием и не производить его". Однако с учетом японского общественного мнения в отношении ядерного оружия сейчас трудно вести дискуссию о сохранении только двух этих принципов и исключении третьего. Необходимо учитывать настроения японского народа.

Вот почему я предлагаю Японии проявлять мудрость. Наверняка нам придется применить эту мудрость в ближайшем будущем. Например, когда американские военные предложат Японии разместить ракеты средней дальности на американских военных базах в нашей стране.

Два года назад американцы успешно запустили ракету средней дальности наземного базирования. Такую баллистическую ракету средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет только Китай.

В 1987 году США и Советский Союз подписали Договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД). Они запретили друг другу владеть баллистическими ракетами наземного базирования и крылатыми ракетами с ядерными и обычными боеголовками с дальностью от 500 до 5500 километров. Я думаю, что это была хорошая попытка исторического значения, но Китай, который не участвует в этом договоре, решил здесь "половить рыбку в мутной воде". Воспользовавшись разоружением Соединенных Штатов и России, он одну за другой разрабатывает и производит ракеты средней дальности, и сейчас их в Азиатско-Тихоокеанском регионе их имеется около 1800 единиц.

Имея в виду Китай, американские военные могут рассмотреть возможность размещения ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Возможно, местом их дислокации явятся американские военные базы в Японии. Американские военные и правительство США не разъясняют и не будут разъяснять, могут ли эти ракеты быть оснащена ядерными боеголовками.

Тогда что должно же делать японское правительство, когда администрация США просит Японию провести переговоры на тему о размещении ракет средней дальности на американских военных базах в Японии? Думаю, нам следует ответить на это положительно. Идея сменяющих друг друга японских администраций заключалась в том, чтобы сказать американцам: "Мы не ввозим ядерное оружие, поскольку пока нет официальных запросов на это от США". Это в некотором смысле "политическая мудрость". Я считаю, что подобная "мудрость" должна быть использована для быстрого согласования размещения ракет средней дальности в Японии с правительством США. Вместо того, чтобы "зацикливаться" на обсуждениях проблемы перехода Японии от трех неядерных принципов к двум, и торможения таким образом размещение американских ракет, нам просто необходимо реализовать на деле усиление сдерживания противника.

В октябре в общей сложности 10 китайских и российских кораблей впервые вошли в Тихий океан через пролив Цугару между Хоккайдо и префектурой Аомори и вернулись в Восточно-китайское море через пролив Осуми в японской префектуре Кагосима. Это свидетельствует о качественном усилении китайско-российского военного сотрудничества. Ситуация с безопасностью Японии становится все более взрывоопасной, поскольку сейчас наша страна впрямую сталкивается с авторитарными странами с отличными от наших ценностями, такими как Китай, Россия и Северная Корея. В следующие 10 лет сложность окружающей нас военно-политической ситуации будет только возрастать. Остается только надеяться, что наш народ и выбранные им политики разделят то понимание угроз для нашей страны, которое имеется у нас, военных.

Норифуми Ёсида (Norifumi Yoshida)