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Бренд Mercedes-Benz — престиж и комфорт класса люкс

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Наш мир все больше попадает в зависимость от скорости принятия решений, инноваций во всех сферах жизнедеятельности. Автомобиль Мерседес отражает дух этого времени: автономное вождение и электромобильность в приоритете разработок концерна в ближайшем будущем. Познакомимся с новинками автомобильной марки Mercedes, которые можно приобрести в Центре «Автофорум Шереметьево», официальном дилере Mercedes-Benz в Москве.


Новый Mercedes-Benz S-Класс

Главная цель дизайнеров при создании нового седана S-класс — предоставить водителю и пассажирам уникальные комфортные условия и современные технологии безопасных путешествий. Поддерживая статус люксового бренда, салон отличается роскошным материалом отделки и оригинальным способом управления мультимедийной системой MBUX. Каждая деталь продумана до мелочей и гарантирует приятные впечатления от поездки.

Роскошь и ощущение свободы

Изысканный дизайн нового Mercedes-Benz S-класса отличают идеальные внешние пропорции. Использование инновационных технологий при создании S-класса наделяет седан особой привлекательностью и дарит незабываемые ощущения тем, для кого автомобиль значит гораздо больше, чем просто средство передвижения.

Все модификации этого седана представительского класса можно приобрести у официального дилера Мерседес Шереметьево.


Mercedes-Benz GLE внедорожник

Этот роскошный обновленный внедорожник прибыл покорять столицу, и ему дали карт-бланш в виде особых условий приобретения. Ему есть чем удивить автолюбителей:

  • автомобиль оснастили современными светодиодными фарами с эксклюзивным световым рисунком и системой освещения MULTIBEAM LED, обеспечивающей автоматическое быстрое переключение на ближний свет в зависимости от ситуации на дороге;
  • колесные легкосплавные диски для нового GLE представлены в разных размерах — от 18 до 22 дюймов, и различного дизайна — от сдержанного элегантного до уникального авторского стиля;
  • интерьер GLE поражает качеством внутренней отделки крупнопористым деревом и интеллектуальным наполнением всех элементов. На передней панели привлекают внимание два широкоформатных дисплея с разными стилями индикации, с системой навигации, использующей функцию дополненной реальности MBUX. К характерному оформлению внедорожника можно отнести дефлекторы вентиляции угловатой формы и массивные ручки на центральной консоли;
  • Mercedes-Benz GLE можно легко превратить в семиместный внедорожник или сделать просторный, вместительный багажник. Сиденья возможно разделять и складывать, а задний ряд можно сдвинуть вперед.

Кроме того, экстерьер внедорожника имеет ярко выраженный, динамичный стиль:

  • крупные воздухозаборники;
  • оригинальные спойлеры;
  • лакированные колесные арки;
  • уникальные литые диски.

Все это подчеркивает спортивный облик Mercedes-Benz GLE. Если вы энергичны, любите активный загородный отдых, вам стоит купить GLE Внедорожник и почувствовать всю мощь и интеллект этого эксклюзивного автомобиля. А менеджеры Центра «Мерседес Шереметьево» проведут тест-драйв и расскажут об особых, приятных условиях приобретения внедорожника.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Daimler AG
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