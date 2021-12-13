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Интерфакс-АВН

США не намерены и не планировали вводить войска на Украину - Байден

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo, Andrew Harnik

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о введении американских войск на Украину никогда не стоял на повестке дня.

"Это никогда не рассматривалось", - сказал он журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр) в ответ на вопрос, готовы ли к этому в Вашингтоне в случае "российского вторжения" на Украину.

Вместе с тем, он отметил, что при таких обстоятельствах "мы сочтем необходимым направить больше американских и натовских войск на Восточный фланг, (страны "бухарестской девятки" - ИФ), во все те страны НАТО, перед которыми у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения России".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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