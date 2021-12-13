The National Interest (США): Т-80 – самый переоцененный российский танк

TNI: российский Т-80 оказался самым переоцененным танком

Несмотря на то, что советское командование считало танк Т-80 высококлассной машиной, он имел серьезные недостатки, утверждает автор в статье TNI. Ряд характеристик этих танков впечатляет, однако они понесли большие потери в боях с оснащенными легким оружием боевиками во время первой чеченской войны, после чего так и не смогли «восстановить» репутацию, утверждает он.

Танк Т-80 представляет собой яркий пример того, как тяжелобронированная техника может скрывать серьезные недостатки. В свое время российское военное командование считало Т-80 высококлассной машиной, однако эти танки понесли большие потери в боях с оснащенными легким оружием боевиками во время первой чеченской войны. После этого он так и не сумел восстановить свою репутацию.

Так не должно было случиться. Танк Т-80 стал последним основным боевым танком, спроектированным в Советском Союзе. Это был первый советский танк, оснащенный газотурбинным двигателем, и в результате он получил возможность передвигаться по дорогам с максимальной скоростью 70 километров в час, а также обладал большой удельной мощностью на единицу веса, которая составляла 25,8 лошадиной силы на тонну.

Благодаря этому стандартный танк Т-80Б стал одним из самых быстрых и маневренных из числа выпускавшихся в 1980-х годах.

Боевое мастерство чеченских повстанцев и неудачная российская тактика в большей степени являются причиной потерь танков Т-80, чем их конструкция. Тем не менее, у него имелись существенные недостатки. В конечном итоге Т-80 оказался слишком дорогим, и кроме того, он потреблял слишком много горючего. Российские военные через некоторое время сделали выбор в пользу более экономичного танка Т-72.

Т-80 стал дальнейшим развитием своего предшественника - танка Т-64. Будучи самой современной моделью конца 1960-х и начала 1970-х годов, танк Т-64 отличался от простых по своей конструкции машин, которым отдавали предпочтение Советы, таких как Т-54/55 и Т-62.

Например, Т-64 был первым советским танком, в котором вместо заряжающего появился автомат заряжания, и в результате экипаж сократился с четырех до трех человек. Второе новшество Т-64, создавшее определенную тенденцию, состояло в использовании композиционной брони, в которой применялись слои керамики и стали, и в результате защищенность танка была повышена в сравнении с использованием одних только стальных листов.

Кроме того, Т-64 был оснащен легкими стальными опорными катками небольшого диаметра, в то время как на Т-55 и Т-62 применялись большие обрезиненные катки.

Первая запущенная в серийное производство модель Т-64А выпускалась со 125-мм пушкой 2А46 "Рапира", которая стала настолько популярной, что ее начали устанавливать на все последующие российские танки - вплоть до Т-90. Примечательно то, что в итоге вес Т-64А составил всего 37 тонн, что довольно мало для танка такого размера.

Но какими бы замечательными ни были эти новшества, следует признать, что у Т-64 был капризный двигатель 5ТДФ и необычная подвеска, которые часто ломались. По этой причине Советская Армия специально направляла такие танки в те части, которые дислоцировались недалеко от харьковского завода, где они изготавливались.

Но и это еще не все. Ходили слухи, что новая автоматическая система заряжания отрывает руки зазевавшимся танкистам, которые располагались слишком близко от нее. Это вполне вероятно, если учитывать крошечное внутреннее пространство танка Т-64.

Решая проблемы Т-64А, Советы стали задумываться о создании нового танка с мотором, оснащенным газовой турбиной. Газотурбинные двигатели обладают высокой приемистостью и имеют хорошее соотношение мощность/вес. Они легко заводятся в холодную погоду без предварительного разогрева, что важно в условиях суровых русских зим. И кроме того, они легкие.

Если говорить о недостатках, то газотурбинные двигатели потребляют много топлива и более чувствительны к грязи и пыли, что является результатом повышенного забора воздуха в сравнении с обычными дизельными двигателями.

Первоначальная базовая модель танка Т-80 была принята на вооружение только в 1976 году - значительно позднее, чем планировалось. Советская танковая промышленность была занята исправлением недостатков танков Т-64, а к производству Т-72 готовилась, потому что это был более дешевый запасной вариант. В то же время Советы наращивали производство танков Т-55 и Т-62 для своих арабских союзников, потерявших сотни бронированных машин в ходе войны Судного дня в 1973 году.

Первые модели Т-80 также имели свои проблемы. В ноябре 1975 года бывший тогда министром обороны Андрей Гречко запретил дальнейшее производство этих танков из-за слишком большого расхода топлива и незначительного увеличение огневой мощи в сравнении с Т-64А. И только спустя пять месяцев преемник Гречко Дмитрий Устинов разрешил начать серийное производство этого нового танка.

Строительство первой модели Т-80 продолжалось всего два года, поскольку его превзошел по своим характеристикам танк Т-64Б, у которого была новая система управления огнем, позволявшая вести стрельбу из основного орудия ракетами 9М112 "Кобра". Еще более важным моментом было то, что Т-80 стоил почти в три с половиной раза дороже, чем Т-64А.

На смену базовой модели в 1978 году пришел танк Т-80Б. Он считался наиболее современным и высококлассным танком на Востоке, и поэтому большая часть Т-80Б направлялась в места самого высокого риска - в Группу советских войск в Германии.

За высокую скорость его прозвали "танком Ла-Манша". В советских военных играх было принято считать, что Т-80Б смогут достичь берегов Атлантического океана за пять дней - при условии, что у них не закончится топливо.

Новый советский танк многое позаимствовал у Т-64. В дополнение к подкалиберным, кумулятивным и противопехотным осколочным снарядам его 125-мм гладкоствольное орудие 2А46М-1 могло производить пуски тех же самых ракет 9К112 "Кобра".

Поскольку противотанковые управляемые ракеты были значительно дороже, чем обычные танковые снаряды, в боекомплект этого танка входило всего четыре ракеты, но 38 снарядов. Ракеты были предназначены для того, чтобы сбивать ударные вертолеты и поражать машины с установленными на них системами ПТУРС за пределами дальности стрельбы обычными снарядами танка Т-80Б.

Спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет ПКТ и 12,7-мм пулемет НСВТ "Утес" на командирской башенке составляли комплекс противопехотного вооружения этого танка.

Т-80 уже мог похвастаться современной композиционной броней, но еще большую бронезащиту ему обеспечивал комплекс динамической защиты (КДЗ) "Контакт-1". Оснащенные горизонтальными слоями такой брони танки Т-80 (аналогичная конфигурация КДЗ была у последних моделей Т-72А) получили название Т-80БВ.

В 1987 году вместо Т-80Б стали производиться Т-80У, хотя по общему количеству они не превзошли своих предшественников.

На танке Т-80У была установлена система динамической защиты "Контакт-5". Она представляла собой усовершенствованный вариант КДЗ "Контакт-1", которая состояла из навесных контейнеров со взрывчаткой, тогда как система "Контакт-5" имела набор направленных наружу пластин заводского изготовления для отклонения атакующего боеприпаса. Система "Контакт-1" эффективна только против кумулятивных снарядов, тогда как система "Контакт-5" также защищает от кинетических бронебойных снарядов с отделяющимся поддоном.

Внутри Т-80У вместо системы управления огнем 1А33, которой оснащались модели Т-80Б, была установлена более современная система 1А45. Инженеры заменили ракеты "Кобра" на управляемые по лазерному лучу ракеты 9К119 "Рефлекс". Это более надежное оружие, обладающее большей дальностью и большей силой поражения. В танке Т-80 разместили на семь 125-мм снарядов больше, чем в Т-80Б.

Однако танк Т-80У производился недолго. Его новая силовая установка ГТД-1250 по-прежнему потребляла слишком много топлива и была сложна в обслуживании. Вместо нее стали производить дизельную модель Т-80УД. Это был последний вариант танка Т-80 советского производства. Это также была первая модель, которую удалось увидеть в действии за пределами полигона… если под "действием" понимать обстрел из танкового орудия российского парламента в октябре 1993 года во время конституционного кризиса.

В декабре 1994 года началась война против сепаратистов в Чечне, где впервые применили Т-80… и это стало для него катастрофой эпического масштаба.

Когда повстанцы в Чечне провозгласили независимость, российский президент Борис Ельцин приказал войскам вернуть эту бывшую советскую республику в состав России с помощью силы. В созданную группировку вошли Т-80Б и Т-80 БВ. Экипажи не готовились воевать на танках Т-80. Они не знали о его прожорливости и иногда полностью сжигали запас топлива на холостом ходу.

Наступление российских вооруженных сил на чеченскую столицу город Грозный было больше похоже на кровавую бойню для наступающих. В период с 31 декабря 1994 года до вечера следующего дня около тысячи солдат погибли, а 200 единиц техники было уничтожено. Самые современные российские танки Т-80Б и Т-80БВ в составе российской наступающей группировки понесли ужасные потери.

Хотя Т-80 хорошо защищены от прямых лобовых попаданий, многие танки были уничтожены в результате катастрофических взрывов, а их башни отлетали после многочисленных выстрелов чеченских боевиков из гранатометов РПГ-7В и РПГ-18.

Оказалось, что автомат заряжания Т-80 "Корзина" имела роковой изъян в конструкции. В системе автоматического заряжания готовые снаряды хранились в вертикальном положении, и их только частично защищали опорные катки. Направленный выше опорных катков в бок танка выстрел из РПГ часто вызывал детонацию боекомплекта и приводил к срыву башни.

В этом отношении Т-72А и Т-72Б наказывались аналогичным образом, однако они имели несколько большую вероятность выживания в случае бокового попадания, потому что их система автоматического заряжания использовала горизонтальное расположение боеприпасов, которые находились ниже ободьев опорных катков.

Второй существенный недостаток Т-80, как и у предыдущих российских танков, был связан с минимальными углами вертикального возвышения и склонения орудия. Из танка нельзя было выстрелить по повстанцам, которые вели огонь с верхних этажей зданий или из подвалов.

Справедливости ради надо сказать, что причиной больших потерь стала слабая выучка экипажей, недостаток натренированности и катастрофическая тактика. Россия так торопилась начать боевые действия, что танки Т-80БВ вошли в Грозный, не заполнив взрывчаткой контейнеры динамической защиты, что сделало эту защиту бесполезной. Говорили даже о том, что некоторые солдаты продавали взрывчатку для того, чтобы заработать дополнительные деньги к своему скудному денежному содержанию.

Российская армия к тому времени напрочь забыла тяжелые уроки боев в городских условиях времен Второй мировой войны. Во время холодной войны только подразделения спецназа и берлинский гарнизон проходили подготовку к ведению таких боев. Не ожидая значительного сопротивления, российские войска вошли в Грозный, и при этом солдаты находились в БМП и БТРах. Их командиры терялись на улицах, потому что у них не было соответствующих карт.

Поскольку российские военнослужащие не очень хотели выходить из своих машин и зачищать здания комнату за комнатой, их чеченские противники, знавшие недостатки российской бронетехники по службе в Советской Армии, получили возможность превращать танки и бронемашины в крематории.

Российскому командованию легко сваливать вину за чеченскую катастрофу на недоработки конструкции Т-80, скрывая просчеты оперативного планирования и недостатки тактики. Но в конечном итоге, именно недостаток денег стал причиной того, что более дешевые Т-72 заменили собой Т-80, став главной машиной для российского экспорта и для военных действий после чеченской войны.

Когда распался Советский Союз, Россия потеряла производивший Т-80УД завод в Харькове, который стал собственностью Украины. Завод в Омске, где делали Т-80У, оказался банкротом, тогда как ленинградский ЛКЗ уже не выпускал более раннюю модель Т-80БВ.

Для России больше не имело смысла держать на вооружении три типа танков: Т-72 (А и Б), Т-80 (БВ, У и УД) и Т-90 (модернизированный вариант Т-72БУ). Финансовые затраты и проблемы обеспечения запчастями были слишком велики. Все эти модели имели одно 125-миллиметровое орудие 2А46М и одинаковые по своим характеристикам ракеты, запускаемые через ствол орудия. Но у всех у них были разные двигатели, системы управления огнем и шасси.

Если говорить упрощенно, то эти танки имели одинаковые возможности, но очень разные запчасти вместо того, чтобы иметь одинаковые запасные части и разные возможности. Поскольку Т-80У был намного дороже, чем Т-72Б, было вполне логично, что выбор испытывавшей финансовые проблемы России пал на Т-72.

Однако Москва продолжала экспериментировать с Т-80. Специалисты поставили на него активную систему защиты, в которой использовался работающий в миллиметровом диапазоне радар для слежения за подлетающими ракетами и применения контрмер. В результате в 1997 году появился Т-80УМ-1 "Барс". Однако в производство он не был запущен - вероятно, из-за бюджетных ограничений.

Россия не использовала Т-80 во второй чеченской войне в 1999-2000 годах и не применяла их в ходе непродолжительного конфликта с Грузией в 2008 году (насколько нам известно). Пока танки Т-80 не участвовали в войне на Украине.

С.К. Ау-Йонг (S.K. Au-Yeong)