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Интерфакс-АВН

ВВС США сохранят в своем составе 45 стратегических бомбардировщиков B-1B до их замены новыми B-21

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Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Tyler Harmon

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - ВВС США должны будут сохранять в своем боевом составе 45 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и не списывать больше ни одной единицы до начала их замены самолетами B-21 Raider, следует из материалов Конгресса.

В рамках компромиссного законопроекта по оборонной политике, одобренного на текущей неделе Палатой представителей, который вскоре будет рассмотрен Сенатом, ВВС не разрешается продолжать сокращение авиапарка технически изношенных B-1B Lancer. Исключение составляют части, в которые начнут поступать на замену новые стратегические бомбардировщики B21 Raider. Планируется, что этот запрет продлится минимум до конца сентября 2023 года.

Корпорация Northrop Grumman построила первые пять опытных B-21. Ожидается, что они начнут поступать на вооружение в середине 2020-х годов. Это означает, что парк B-1B в ближайшей перспективе останется на текущем уровне 45 самолетов.

По данным американских военных, в последние десятилетия B-1B активно использовались в боевых действиях на Ближнем Востоке, что привело их авиапарк к большому техническому износу. В 2022 году ВВС США уже списали 17 самых изношенных самолетов, чтобы позволить обслуживающему персоналу сосредоточиться на поддержании в рабочем состоянии оставшихся бомбардировщиков.

Большинство выведенных из боевого состава B-1B отправлены авиабазу Дэвис-Монтан в пустыне штата Аризона, где хранится на консервации крупнейший парк авиатехники в мире.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
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