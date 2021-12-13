Одна из задач встречи глав МИД G7 - демонстрация единства в деле предотвращения "агрессии" России против Украины - МИД Британии

Лондон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Создать единый фронт "большой семерки" против политики России в отношении Украины будет одной из задач встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7, заявила журналистам министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"То, о чем пойдет речь на встрече G7 в эти выходные - это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии, против агрессии в отношении Украины будет исключительно сильна", - сказала дипломат.

Она подчеркнула: "Что мы должны сделать, так это удержать Россию от таких действий".

Как сообщалось, Трасс ранее сообщила, что перед встречей глав МИД "семерки" обсудила вопросы, касающиеся поддержки Украины, с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Перед G7 и вслед за успешным "Саммитом за демократию" встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили: поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение (действий - ИФ) Ирана по получению ядерного оружия", - написала министр в своем твиттере.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече глав МИД G7 будут осуждаться вопросы, касающиеся политики России в отношении Украины и так называемой угрозы возможного российского "вторжения".