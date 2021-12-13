Стартап из России поучаствует в конкурсе Маска с проектом поглощения CO2 микроводорослями

Технология также может применяться в освоении дальнего космоса, отметили в компании We Can Fly

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский стартап We Can Fly разработал технологию по очистке атмосферы Земли от углекислого газа (CO2) и намерен победить с ней в конкурсе, организованном Илоном Маском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сообщество We Can Fly предложило решить проблему глобального потепления с помощью зеленой микроводоросли, исследования которой велись еще в Советском Союзе", - говорится в сообщении.

По словам разработчиков, их проект будет рассматриваться на международном соревновании Xprize Carbon Removal, который проводит фонд Илона Маска и фонд Xprize.

"В основе технологии биологического улавливания и утилизации углекислого газа Just Air - уникальный штамм зеленой одноклеточной микроводоросли Micractinium", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в компании, технология также может применяться в освоении дальнего космоса. "Такие организмы изучаются в космонавтике еще со времен Королёва для создания изолированных биосфер, которые понадобятся при полетах в дальний космос и создании планетарных баз", - подчеркнули разработчики.

"Мы приглашаем к сотрудничеству команды и стартапы, которым было интересно развивать свои проекты по микроводорослям и их применению. Наша конечная цель - развивая технологию на Земле, довести ее до уровня, пригодного для применения в космосе. Только подобные биологические системы жизнеобеспечения позволят человеку выйти за пределы земной орбиты, строить базы на Луне и Марсе и даже освоить астероиды", - сообщил основатель We Can Fly космический инженер Александр Шаенко.

О конкурсе

Международный конкурс Xprize Carbon Removal был организован американским миллиардером и главой космической компании SpaceX Илоном Маском. Согласно условиям конкурса с призовым фондом в $100 млн, участникам необходимо продемонстрировать работающую установку для поглощения 1 тыс. тонн углекислого газа (CO2) в год и описать возможность ее масштабирования на 1 млрд тонн в год.