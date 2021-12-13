Российский танк «Армата» Т-14 против германского смертоносного «Леопарда»: кто победит? ("The National Interest", США)

TNI: у немецких «Леопардов» возникнут большие проблемы в бою с «Арматой»

Хотя германский танк «Леопард 2А7» можно считать лучшим в мире из всех находящихся сегодня на боевом посту, у него возникнут серьезные большие проблемы в бою с российской «Арматой». The National Interest напоминает, что «российские танки уже входили в Берлин» и объясняет, в чем превосходство «Арматы».

Созданный германской компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH танк "Леопард 2А7" можно считать лучшим танком в мире из всех находящихся в настоящее время на боевом посту. Как и все германские танки, он очень сбалансированный, прекрасно продуманный и сконструированный, но у всего этого есть цена. В российских танках, напротив, обычно качество приносилось в ущерб количеству, но "Армата" Т-14, похоже, нарушила эту традицию. Она во многом напоминает западные аналоги, и ее не будут выпускать в таких больших количествах, как Т-72.

Хотя, возможно, один на один "Армата" не так сильна, как "Леопард", но она вполне может оказаться серьезной угрозой, так как Россия находится рядом с Германией, а в истории уже бывало, что российские танки входили в Берлин. Конечно, вероятность столкновения на поле боя российских и германских танков в будущей войне - очень небольшая, скорее, иностранные покупатели, купившие эти танки, будут сражаться друг с другом, но, все-таки, в случае подобного конфликта у германских танков будут проблемы. Превосходя "Армату" по общим показателям, "Леопард" не имеет снарядов, способных пробить ее броню.

"Леопард 2А7" стал последним в длинной цепи германских танков, начало которым положил слабый Panzerkampfwagen I, тайно разработанный в нарушение ограничений, введенных Версальским договором. Хотя Panzer I был неудачным танком, он стал первым в серии бронированных машин, в том числе наводивших ужас танков Второй мировой войны "Пантера" и "Королевский тигр". Во многих аспектах "Пантера", которую считают предтечей современных основных боевых танков, определила путь послевоенного танкостроения.

Первой послевоенной германской конструкцией стал "Леопард-1", установивший стандарт для западных танков в 1965 году. Первоначально Германия планировала заменить "Леопард-1" разработанным совместно с США танком МВТ-70. Но после того, как стало ясно, что МВТ-70 получился из рук вон плохо, Германия создала "Леопард-2", а США - "М-1 Абрамс". Главное отличие между ними в том, что германский танк использует более надежный дизельный двигатель и оснащен более мощной 120-миллиметровой пушкой Rheinmetal L44, позднее модифицированной для американских танков. Германские конструкторы справедливо полагали, что для противостояния улучшенным конструкциям советских танков необходимо более крупное орудие.

Со временем "Леопард-2" претерпел дополнительные модификации и был оснащен более мощным орудием L55, которое считается более эффективным против вражеских танков с тяжелой броней. Одним из ограничений, введенных немцами для самих себя, стал отказ от использования обедненного урана в снарядах. В итоге им пришлось искать альтернативу, и они нашли ее в вольфраме. Германские вольфрамовые снаряды уступают таким подкалиберным снарядам из обедненного урана, как американский M829A3 или разрабатываемый М829Е4 (название будет заменено на А-4 после поступления этих снарядов на вооружение).

Из-за ограничений по вольфрамовым снарядам германские военные сомневаются, могут ли их снаряды пробить броню новых российских танков. Вполне возможны случаи, когда германские снаряды не наберут достаточно кинетической энергии для поражения таких танков, как Т-80, Т-90 и, конечно, "Армата".

Одним из решений этой проблемы может стать переход на американские снаряды серии М829 или разработку своих подкалиберных снарядов из обедненного урана. Но для этого необходимо преодолеть препятствия политического и технического свойства. Во-первых, в Германии существует сильная политическая оппозиция производству снарядов из обедненного урана. Во-вторых, использование американских снарядов может оказаться проблематичным, так как они были разработаны для специфической пушки, и неясно, подойдут ли они к длинной пушке L55, которой оснащены "Леопарды".

Германским ответом на новые российские вызовы в Восточной Европе и обновленный упор на развитие танков стала разработка проекта своей новой бронированной машины. Проект получил рабочее название "Леопард-3". Неизвестно, как он будет выглядеть, но если германские военные по-прежнему будут отказываться от обедненного урана, то им придется оснастить новый танк орудием калибра 140 мм.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)