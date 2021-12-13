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Интерфакс-АВН

Канада подтвердила неизменную поддержку Украины для недопущения обострения конфликта в Донбассе - МИД

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Флаг Канады
Флаг Канады.
Источник изображения: © Flickr / Dennis Jarvis

Киев. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Канада подтвердила неизменную поддержку Украины и готовность использовать имеющиеся инструменты для недопущения обострения конфликта в Донбассе.

"Сандра МакКардел подтвердила неизменную поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность к использованию имеющихся инструментов с тем, чтобы не допустить обострения конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы украинского дипломатического ведомства.

По информации пресс-службы, 10 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник обсудил с замминистра иностранных дел Канады Сандрой МакКарделл двустороннюю повестку дня, включая политическую, безопасную и торговую сферы.

Особое внимание стороны уделили "угрозе усиления российской агрессии против Украины и конкретным шагам в рамках комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий".

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Украина
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