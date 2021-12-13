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Интерфакс-АВН

НАТО готова к диалогу с Россией, однако право стран присоединяться к альянсу изменить нельзя - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Брюссель. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - В НАТО готовы обсуждать с Россией темы, которые вызывают у нее тревогу, однако речь не может идти о том, чтобы лишать Украину и другие страны права самостоятельно решать, присоединяться ли к альянсу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы в том, что касается права стран выбирать свой путь", - сказал он на пресс-конференции в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, готов ли альянс пойти навстречу России и, отменив прошлые решения, гарантировать, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.

Ранее в пятницу в МИД РФ заявили, что взятый Западом курс на втягивание Украины в НАТО создаёт неприемлемые угрозы безопасности России, провоцирует серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон.

В заявлении российского ведомства говорится, что западные коллеги утверждают, "что вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса, и никто не должен в этот процесс вмешиваться".

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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