НАТО готова к диалогу с Россией, однако право стран присоединяться к альянсу изменить нельзя - Столтенберг

Брюссель. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - В НАТО готовы обсуждать с Россией темы, которые вызывают у нее тревогу, однако речь не может идти о том, чтобы лишать Украину и другие страны права самостоятельно решать, присоединяться ли к альянсу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы в том, что касается права стран выбирать свой путь", - сказал он на пресс-конференции в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, готов ли альянс пойти навстречу России и, отменив прошлые решения, гарантировать, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.

Ранее в пятницу в МИД РФ заявили, что взятый Западом курс на втягивание Украины в НАТО создаёт неприемлемые угрозы безопасности России, провоцирует серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон.

В заявлении российского ведомства говорится, что западные коллеги утверждают, "что вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса, и никто не должен в этот процесс вмешиваться".