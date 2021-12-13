"Швабе" передал в ЮАР образцы своей продукции в рамках расширения присутствия на рынке Южной Африки - холдинг

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" направил гражданские прицелы и приборы ночного видения в ЮАР.

"Поставка осуществлена новосибирским предприятием для оценки рынка и анализа перспективности экспорта в этот регион", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, распространённом в пятницу.

"Оптика передана дистрибьютору. Партию составили прицелы серии ПО3-9х24, ПО6х36 и ПО4х24, широкоугольный ПО1х20А, модель ПО104 и коллиматоры с энергоэффективной подсветкой ПК-4. Устройства удобны в применении, эргономичны и отвечают различным запросам стрелков. Так, некоторые подходят для работы на средних дистанциях, другие рассчитаны на малые", - отмечено в сообщении.

Заказчик также получил приборы ночного видения, монокуляры и прицельно-осветительные комплексы. Производством продукции в "Швабе" занимается Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ), информирует холдинг.

По словам генерального директора НПЗ Антона Клокова, предприятие заинтересовано в присутствии на рынке Южной Африки, "и данная партия стала одним из первых шагов в этом направлении". "В настоящее время наши специалисты продолжают анализировать спрос местного потребителя с тем, чтобы эффективно планировать будущие поставки", - сказал Клоков, которого цитирует пресс-служба.