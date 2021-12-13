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Интерфакс-АВН

Байден готов при необходимости предоставить странам НАТО дополнительные войска - президент Эстонии

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Доставка в Эстонию боевых машин М142 американской ракетной системы HIMARS из состава 1-го дивизиона 181-го полка полевой артиллерии Национальной гвардии Теннесси (CША) в ходе учений НАТО Saber Strike 16. Эмари (Эстония), 14.06.2016
Доставка в Эстонию боевых машин М142 американской ракетной системы HIMARS из состава 1-го дивизиона 181-го полка полевой артиллерии Национальной гвардии Теннесси (CША) в ходе учений НАТО Saber Strike 16. Эмари (Эстония), 14.06.2016.
Источник изображения: Симмо Саар / err.ee

Таллин. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) сообщил, что в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главами государств восточного крыла НАТО президент США пообещал в случае необходимости перебросить в страны альянса дополнительные войска.

"Байден подчеркнул, что из его телефонного разговора (с президентом РФ Владимиром Путиным - ИФ) было трудно понять, какие на самом деле планы у России. Важно было показать, что за каждым шагом следует ответный шаг. Байден также подчеркнул: есть рычаги экономические, финансовые, при необходимости - военные. В случае необходимости в страны НАТО будут переброшены дополнительные войска, а куда их дислоцировать - это решение стран НАТО", - сказал Карис в пятницу порталу телерадиовещания ERR о состоявшемся накануне телефонном разговоре Байдена с главами восточноевропейских государств - членов НАТО.

Отвечая на вопрос, можно ли предполагать, что дополнительные войска будут переброшены на восточный фланг НАТО, Карис отметил: "Я понял из сегодняшнего разговора, что когда возникнет необходимость, это будет сделано. Но сегодня, завтра или через месяц, в телефонном разговоре об этом, разумеется, не говорилось".

"Послание Байдена восточным странам (НАТО) было ясным: все решения, касающиеся безопасности, принимаются вместе, и нет такого, что есть восточное крыло, западное крыло, южное крыло и северное крыло, решения принимаются всем НАТО, это касается и тематики Украины", - добавил Карис.

"Байден подчеркнул, что его священный долг - пятая статья (устава) НАТО. Он повторил это несколько раз", - сказал президент Эстонии.

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