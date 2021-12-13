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Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона заявил, что США не допустят создание Ираном ядерного оружия

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Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США Ллойд Остин и Израиля Бени Ганц на встрече в Вашингтоне обсудили иранскую проблему, Остин заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать усилия, направленные на то, чтобы Иран не смог создать ядерное оружие, сообщил Пентагон.

"Министр обороны Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем и подтвердил (...) решимость США не допустить получения Ираном ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Он также заявил о "приверженности США обеспечению безопасности Израиля и его качественному военному превосходству".

Стороны обсудили "общие проблемы, связанные с ядерными провокациями Ирана, поддержкой им терроризма и его ракетной программой", договорились продолжать тесное сотрудничество между двумя странами в сфере обороны "для поддержания целей региональной безопасности".

Остин отметил, что позиция президента США Джо Байдена по ближневосточному урегулированию основана на "создании двух государств".

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