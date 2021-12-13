Два бывших американских сторожевых катера типа Island введены в состав ВМС Украины

Вечером 6 декабря 2021 года в Одессе состоялась официальная =AZVK5VAc8Nr-i6B5Dw5Svvowo7adSACiUrCWydKS3SJKTRwLXx_NrDlHSgz_OZSss-ij0ny-ocu46fhOHGjpXjXm6NyDOTeyOPViPutF6alpDrUC0KQG736_U1cxVT2y2yoQFfCdE2Omp-KDkXVZJqNH&__tn__=%2CO%2CP-R]церемония включения в состав военно-морских сил Украины двух бывших американских сторожевых катеров береговой охраны типа Island, переданных Соединенными Штатами по программе военной помощи и получивших новые украинские названия Р 192 "Суми" (бывший американский WPB 1307 Ocracoke, построен в 1986 году) и Р 193 "Фастiв" (бывший WPB 1331 Washington, построен в 1989 году). На церемонии, приуроченной к 30-летию вооруженных сил Украины, присутствовали министр обороны Украины Алексей Резников и командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. По видеотрансляции с приветствием к участникам церемонии обратился президент Украины Владимир Зеленский. Утром 7 декабря на обеих катерах были торжественно =AZVFNghkC9FECb2-51665FRjRhcZxdNlbe5DbsFxAwKL_I8flpadULLqcDVXF2suJfa3q3nVB4KDPfs5agIMDdW_HKKDw2oWPagUWSuPBH2nmZV3k-J6_M3yHIAup9SQVFgzVOpejfi0mt1Qdeec_2G4&__tn__=%2CO%2CP-R]подняты украинские флаги.

Вводимый в состав ВМС Украины переданный США по программе военной помощи сторожевой катер Р 192 "Суми" (бывший американский катер береговой охраны WPB 1307 Ocracoke) типа Island. Одесса, 06.12.2021 (с) министерство обороны Украины

Напомним, что ранее в 2018 году США аналогичным образом передали Украине два первых сторожевых катера типа Island, выведенных из состава Береговой охраны США. Они были введены в состав ВМС Украины в Одессе 13 ноября 2019 года под названиями Р 190 "Словянськ" (бывший WPB 1321 Cushing) и Р 191 "Старобiльск" (бывший WPB 1323 Drummond).

Передача катеров типа Island Украине в порядке американской военной помощи осуществляется на безвозмездной основе в рамках программы министерства обороны США по реализации избыточного военного имущества Excess Defense Articles (EDA). Однако украинская сторона в соотвестии с принятой практикой оплачивает расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку катеров, а также подготовку личного состава. Известно, что это обошлось украинской стороне примерно в 10 млн долл за первую пару катеров, полученную в 2019 году.

Два полученных теперь ВМС Украины катера WPB 1307 Ocracoke и WPB 1331 Washington были построены американской верфью Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) и проходили службу в составе Береговой озраны США, первый - на Атлантическом побережье США, а второй - на острове Гуам. Оба были выведены из состава Береговой охраны в ноябре-декабре 2019 года и предназначены для передачи за рубеж.

Оба катера были формально переданы Украине в январе 2021 года в Балтиморе, где затем проходили обучение украинские экипажи. 8 ноября 2021 года оба катера на борту американского транспортного судна Ocean Grand были отправлены из Балтимора в Одессу, куда прибыли 23 ноября. 26 ноября состоялись первые ходовые испытания катеров в Одессе. 29 ноября оба катера были официально зачислены в состав ВМС Украины под новыми названиями Р 192 "Суми" и Р 193 "Фастiв".

Как и два первых полученных в 2019 года Украиной катера типа Island, два переданных теперь катера сохранили на баке лафет американской артиллерийской установки Mk 38 с ручным наведением, но при этом сами устанавливавшиеся на эти лафеты 25-мм автоматические пушки М242 не передавались. Катера Р 190 "Словянськ" и Р 191 "Старобiльск" были вооружены установленными уже в Одессе на лафеты установок Mk 38 одноствольными 25-мм автоматическими пушками М-110, изъятыми из старых советских спаренных корабельных установок 2М-3М. Видимо, катера Р 192 "Суми" и Р 193 "Фастiв" получат аналогичное вооружение.

Ранее в 2021 году планировалось передать ВМС Украины еще один катер этого типа WPB 1336 Kiska (предполагаемое новое название "В’ячеслав Кубрак"). На настоящее время его украинский экипаж проходит обучение в Балтиморе, но сам катер, видимо, будет передан уже в 2022 году. Ранее командование ВМС Украины заявляло, что суммарно оно планирует получить от США семь катеров типа Island, которые будут сведены в отдельный дивизион патрульных катеров с базированием в порту Южный (в Малом Аджалыкском лимане в 30 км восточнее Одессы), в котором должна быть построена соответствующая инфраструктура.

Сторожевые катера типа Island (также известны как 110-футовые) строились для береговой охраны США верфью Bollinger Shipyards с 1985 по 1992 годы в количестве 49 единиц (WPB 1301 - WPB 1349). Катера имеют стальной корпус и алюминиевую надстройку, полное водоизмещение 168 т и длину 110 футов (34 м). Двухвальная дизельная энергетическая установка мощностью 6200 л.с. обеспечивает скорость полного хода до 29,5 уз. Автономность пять суток. Экипаж 16 человек (включая двух офицеров). Катера оснащены РЛС AN/SPS-73 и спускаемой моторной лодкой, вооружение состоит из баковой 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ. Обычно на передаваемых за рубеж катерах вооружение демонтируется.

В 2002-2005 годах восемь катеров типа Island были модернизированы с удлинением корпуса на 13 футов (4 м), однако модернизация оказалась неудачной, привела к возникновению проблем с прочностью корпуса, и в 2006 году все модернизированные катера были списаны. Остальные немодернизированные катера начали выводиться из состава береговой охраны США в 2014 году в связи с заменой на строящиеся на той же Bollinger Shipyards новые сторожевые катера типа Sentinel (Fast Response Cutter, 154-футовые). К настоящему времени в составе береговой охраны США остались только около 15 катеров типа Island.

В 2015 году три списанных катера типа Island были переданы ВМС Пакистана, а еще два - проданы по остаточной стоимости экологической организации Sea Shepherd Conservation Society. В 2016 году два катера типа Island были переданы береговой охране Пакистана, а еще два переданы береговой охране Грузии (были доставлены в Грузию в октябре 2018 года), а в 2017 году два катера были переданы береговой охране Коста-Рики и еще один - продан экологической организации Sea Shepherd Conservation Society. В 2021 году сообщалось, что еще по два катера предполагается передать Гватемале и Индонезии.

Церемония ввода в состав ВМС Украины бывших американских сторожевых катеров береговой охраны типа Island, переданных Соединенными Штатами по программе военной помощи и получивших новые украинские названия Р 192 "Суми" (бывший американский WPB 1307 Ocracoke) и Р 193 "Фастiв" (бывший WPB 1331 Washington). Одесса, 06.12.2021 (с) ВМС Украины

Эмблемы введенных в состав ВМС Украины 06.12.2021 бывших американских сторожевых катеров береговой охраны типа Island, переданных Соединенными Штатами по программе военной помощи и получивших новые украинские названия Р 192 "Суми" (бывший американский WPB 1307 Ocracoke) и Р 193 "Фастiв" (бывший WPB 1331 Washington) (с) ВМС Украины

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