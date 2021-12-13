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Вестник Мордовии

Убийца "Абрамсов" на базе Т-80 со 152-мм пушкой – самый простой вариант

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В конце 80-х годов в СССР в очередной раз пытались создать танк нового поколения, который должен был успешно бороться не только с существующими "Абрамсами" и "Леопардами", но и с перспективной техникой, которая могла появиться на Западе как 90-е годы, так и позже.

Однако у конструкторов из Харькова что-то не заладилось с самого начала - уж слишком сложным и дорогим выходило их детище.

Поэтому, не удивительно, что в других конструкторских бюро родились свои предложения и взгляды на будущее. Например, в Ленинграде собирались установить на Т-80 доработанную башню со 152-мм орудием.

Проведенные вскоре испытания Объекта 292 ( так стал называться опытный образец) продемонстрировали, что обычное шасси "восьмидесятки" вполне подходит под такую супер-пушку, превращающую танк в настоящего убийцу любой тяжелой техники НАТО.

Получавшийся вариант был бы гораздо проще, и соответственно, не настолько дорогим, как "Молот" завода имени Малышева.

В это время уже создали 1500-сильные газовые турбины, значительно увеличившие характеристики подвижности.

Как рассказывали люди, участвовавшие в этом проекте, скорей всего, Т-80 сохранил бы свое название, возможно, к нему просто прибавили новую букву, и при должном финансировании все можно было закончить всего лишь за три года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
M1 Abrams
Т-80
Компании
Завод им. Малышева
Проекты
NATO
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