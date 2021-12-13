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Интерфакс-АВН

США будут активным участником мирного процесса по Донбассу - глава офиса Зеленского

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Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс.
Источник изображения: © Пресс-служба Офиса президента Украины | Перейти в фотобанк

Киев. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Соединенные Штаты приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе, сказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя телефонные переговоры президентов США и Украины.

"Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить - это будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быт параллельный трек вместе с "нормандским форматом", потому что нужно безусловно уважать, что наши партнеры - Германия и Франция - за эти годы многое сделали", - передал Ермак слова Байдена в эфире украинского телеканала.

По словам Ермака, на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президентов Украины и Франции вместе с новым канцлером Германии.

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Страны
Германия
США
Украина
Франция
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