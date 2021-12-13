НАТО должно продемонстрировать единство в поддержке Украины - глава МИД Эстонии

Таллин. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать единство в поддержке Украины.

"Политика России, направленная на усиление напряженности вдоль границ Украины, все больше угрожает безопасности всей Европы, и поэтому союзники по НАТО должны продемонстрировать свое единство в этом отношении", - цитирует ее слова пресс-служба МИД Эстонии.

По словам министра, в нынешней ситуации союзникам альянса необходимо быть недвусмысленными в сообщениях и действиях.

"Мы не пойдем на уступки европейской безопасности под угрозой применения силы. Это было бы немыслимо и привело бы только к новому давлению. Мы знаем из истории Европы немало вызывающих сожаления примеров, насколько бесперспективно сдаваться подобному давлению", - заявила Лийметс.

"Мы не откажемся от нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, как мы недавно подтвердили на встрече министров иностранных дел стран НАТО", -подчеркнула глава МИД.