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Интерфакс-АВН

НАТО должно продемонстрировать единство в поддержке Украины - глава МИД Эстонии

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Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets)
Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets).
Источник изображения: rubaltic.ru

Таллин. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать единство в поддержке Украины.

"Политика России, направленная на усиление напряженности вдоль границ Украины, все больше угрожает безопасности всей Европы, и поэтому союзники по НАТО должны продемонстрировать свое единство в этом отношении", - цитирует ее слова пресс-служба МИД Эстонии.

По словам министра, в нынешней ситуации союзникам альянса необходимо быть недвусмысленными в сообщениях и действиях.

"Мы не пойдем на уступки европейской безопасности под угрозой применения силы. Это было бы немыслимо и привело бы только к новому давлению. Мы знаем из истории Европы немало вызывающих сожаления примеров, насколько бесперспективно сдаваться подобному давлению", - заявила Лийметс.

"Мы не откажемся от нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, как мы недавно подтвердили на встрече министров иностранных дел стран НАТО", -подчеркнула глава МИД.

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Страны
Россия
Украина
Эстония
Проекты
NATO
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