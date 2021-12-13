Союзники США в восточной Европе настороженно отнеслись к планам Байдена по диалогу с РФ по НАТО - СМИ

Берлин. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Союзники США по НАТО из Восточной Европы отрицательно отнеслись к решению американского президента Джо Байдена провести диалог с Россией по связанным с этим альянсом вопросам, пишет в четверг Bloomberg со ссылкой на диписточники.

"Власти одной из стран в регионе возмущены и требуют немедленно прояснить, что именно планирует Байден", - сообщает агентство со ссылкой на говорившего на условиях анонимности дипломата из Восточной Европы.

"Другой дипломат дал более конкретные данные. По его словам, на восточном фланге НАТО нервничают: страны там в прошлом подчинялись СССР, а теперь они сталкиваются с агрессивной Россией. Эти страны хотят знать, какие именно уступки по итогам консультаций с Россией возможны. Также их интересует, какие могут быть даны (России - ИФ) политические гарантии, насколько может уменьшиться свобода действий НАТО и насколько пострадает способность альянса к действиям", - отмечает Bloomberg.

В сообщении подчеркивается, что Байден "старается показать, что придерживается жесткой линии в отношении российской агрессии. Однако некоторые страны НАТО считают его готовность к диалогу с Россией дипломатической уступкой".

Ранее в четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий предположил, что Москва при диалоге с Вашингтоном о НАТО старается воспользоваться тем, что альянс проходит через сложный период. "Я считаю, что после вывода сил из Афганистана обстановка в НАТО - напряженная. Все сложно, и увы, наши соперники, противники, в том числе - Россия, стараются воспользоваться создавшейся ситуацией", - сказал он журналистам в Риме.

В среду Байден заявил, что рассчитывает, что к 10 декабря сможет сообщить о дальнейших контактах США с Россией.

"Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи (с Россией - ИФ) на высоком уровне", - приводят американские СМИ слова Байдена.

Как сказал Байден, в этих встречах также примут участие некоторые страны-члены НАТО.

"Минимум четыре наших крупных союзника по НАТО будут участвовать в обсуждении с Россией ее опасений, связанных c альянсом... Это позволит снизить напряженность на восточном фланге", - заявил американский президент.

Накануне в Белом доме сообщили, что Байден не пошел на уступки во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о расширении НАТО на восток. При этом в администрации США указали, что готовы обсуждать с РФ темы, вызывающие беспокойство.

В свою очередь Кремль сообщал, что Путин в разговоре со своим американским коллегой заявил о серьезной заинтересованности России в твердых, юридически обязывающих гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток.