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Интерфакс-АВН

Россия и Мьянма подтвердили стремление углублять сотрудничество в оборонной сфере - Минобороны РФ

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УБС Як-130
УБС Як-130 на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в Мейтхила, 15 декабря 2019 г.
Источник изображения: Фото из открытых источников

Москва, 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и посол Мьянмы в России Лвин У подтвердили на встрече в Москве стремление двух стран максимально задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере", - сказали в российском военном ведомстве.

Как сообщили в министерстве, на встрече заместитель главы российского оборонного ведомства поздравил вновь назначенного посла с началом дипломатической службы в Москве.

"Встреча прошла в традиционно дружественной обстановке", - добавили в Минобороны.

Официально сообщалось, что Россия выполняет контракты на поставку Мьянме двух комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С1", истребителей Су-30СМЭ, разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

Россия готова обеспечить техникой и оружием все виды вооруженных сил Мьянмы, сообщил "Интерфаксу" 24 августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мьянма является одним из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" в Юго-Восточной Азии. Компания занимается активным продвижением в Мьянму российской продукции военного назначения для всех видов вооруженных сил", - сказал Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", в марте Мьянму посетил замглавы Минобороны РФ Фомин. Он провел переговоры с военным руководством страны и стал гостем парада в честь 76-й годовщины образования вооруженных сил Мьянмы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму в январе. В ходе этого визита было подписано соглашение о поставке Мьянме комплексов ПВО "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

20 января Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства. "Россия уже поставила в Мьянму самолёты МиГ-29 и Як-130, вертолёты Ми-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - заявлял Фомин.

В 2018 году Фомин сообщал, что между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолётов Су-30.

В марте прошлого года Шугаев сообщил "Интерфаксу", что поставки истребителей Су-30 в Мьянму будут завершены в 2021-2022 годах. "В 2021-2022 годах, как и указано в условиях контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о сроках поставки Су-30 в Мьянму.

У вооружённых сил Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолёты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолёты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из этой страны.

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