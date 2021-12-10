МИД обеспокоился из-за данных о 5 млн единиц неучтенного оружия на Украине

Россия встревожена информацией об обращении на территории Украины 5 млн единиц неучтенного огнестрельного оружия. Об этом официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в четверг, 9 декабря, в ходе еженедельного брифинга.

«На фоне разгула националистических движений действительно вызывает тревогу информация опять же самой Генпрокуратуры Украины о том, что в стране в обращении находится 5 млн единиц неучтенного огнестрельного оружия», — сказала она.

Также Захарова заявила, что Киев перебрасывает на восток Украины к линии соприкосновения в Донбассе тяжелую артиллерию. Она подчеркнула, что это фиксирует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

7 декабря сообщалось, что проект оборонного бюджета США предполагает выделение $300 млн на военную помощь Украине. Это на $50 млн больше запроса Белого дома. Кроме того, американскими властями предусмотрено выделение $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) России. По оценкам экспертов, это выше на $569,8 млн, чем запрос американской администрации.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона с большой тревогой наблюдает за тем, как ряд стран милитаризируют Украину, передает RT.

Ранее, в конце октября, в МИД России призвали США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины, передает НСН.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.