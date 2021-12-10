Нет решения о площадке обсуждения гарантий безопасности с США и НАТО - Рябков

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Решения о формате обсуждения России и США выработки гарантий безопасности пока не принято, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мне не известно ни о какой встрече", - сказал Рябков журналистам в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о планирующихся консультациях высокого уровня по вопросам безопасности с Россией при участии ряда стран НАТО.

"Я исхожу из того, что форматы для продолжения обсуждения тех "красных линий", о которых наше руководство говорило в последние дни, а также получение Россией максимально надежных правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, подлежат дальнейшему обсуждению", - добавил замминистра.

Он отметил, что "есть целая серия площадок, где эти обсуждения можно проводить".