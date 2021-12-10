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Интерфакс-АВН

Идентификацию аппаратуры спутниковой навигации в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" необходимо подтверждать документально - АО ГЛОНАСС

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Устройство вызова системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
Устройство вызова системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Источник изображения: https://static3.car.ru/

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Оснащение транспортных средств, перевозящих пассажиров и опасные грузы, аппаратурой спутниковой навигации (АСН) для передачи данных о движении через систему "ЭРА-ГЛОНАСС" в Ространснадзор, а также в региональные навигационно-информационные системы, должно быть подтверждено специальным свидетельством, отмечают в АО ГЛОНАСС.

"Сегодня владельцы транспортных средств, перевозящих пассажиров и опасные грузы зачастую не до конца проходят процесс подключения АСН к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", останавливаясь на заключении договора, получении SIM-карты АО ГЛОНАСС и оплате связи. Однако именно свидетельство является подтверждением того, что процедура идентификации пройдена правильно и данные будут поступать в Ространснадзор, - сказал директор коммерческой дирекции АО ГЛОНАСС Леонид Парамонов, который принял участие в прошедшей в Кемерово конференции по цифровым технологиям на транспорте.

При этом он отметил, что свидетельство об идентификации АСН в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит избежать или, в случае необходимости, оспорить штраф от Ространснадзора.

По словам Парамонова, для удобства перевозчиков во всех регионах страны сформирована агентская сеть по заключению договоров и предоставлению SIM-карт АО ГЛОНАСС. Владельцы транспортных средств также могут оформить договор напрямую с АО ГЛОНАСС или через личный кабинет на сайте компании.

Парамонов сообщил, что АО ГЛОНАСС продолжает принимает заявки от регионов для проверки возможности информационного взаимодействия региональных навигационно-информационных систем (РНИС) и "ЭРА-ГЛОНАСС".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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