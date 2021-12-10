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Интерфакс-АВН

Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК

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Танк Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата».
Источник изображения: arms-expo.ru

"Армата" в 2022 году завершит государственные испытания, создан новый боекомплект для Т-14

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Танк "Армата" получил новые снаряды, государственные испытания всего комплекса завершатся в 2022 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Испытания продолжаются. В этом году новый боекомплект к танку также вышел на государственные испытания. Ожидаем их завершения в 2022 году в полном объеме. Более 40 танков "Армата" будут переданы в войска после 2023 года", - сказал Ельчанинов.

По его словам, Т-14 - это шаг вперед на десятилетия, переоснащение войск на данную машину будет поэтапным и плавным по мере истечения сроков службы танков предыдущих поколений.

Как сообщал "Интерфакс", платформа "Армата" разработана концерном "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка Т-14, тяжёлой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16. Бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.

Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
ВПК РФ
Уралвагонзавод
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3 комментария
№1
10.12.2021 06:46
Подтверждается то что я говорил, танк начнет поступать в армию не раньше 2025 года.
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