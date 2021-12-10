Т-14 - это шаг вперед на десятилетия - ВПК

Танк «Армата» получил новые снаряды, государственные испытания всего комплекса завершатся в 2022 году.

Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

«Испытания продолжаются. В этом году новый боекомплект к танку также вышел на государственные испытания. Ожидаем их завершения в 2022 году в полном объеме. Более 40 танков «Армата» будут переданы в войска после 2023 года», - сказал Ельчанинов.

По его словам, Т-14 - это шаг вперед на десятилетия, переоснащение войск на данную машину будет поэтапным и плавным по мере истечения сроков службы танков предыдущих поколений.

Платформа «Армата» разработана концерном "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка Т-14, тяжёлой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16. Бронетехника на платформе «Армата» проходит испытания.