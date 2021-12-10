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Интерфакс-АВН

Перспективные комплексы дальней авиации поступят на вооружение в РФ в период 2024-2033 годов - первый зампред коллегии ВПК

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Прототип ПАК ДА в представлении 3D-художника
Прототип ПАК ДА в представлении 3D-художника.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

С 2024 года в войска пойдет беспилотник "Охотник". Особое внимание в РФ уделяют тяжелым беспилотникам

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Российская армия в период с 2024 по 2033 год начнет получать перспективные комплексы дальней авиации (ПАК ДА), сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Работы по ПАК ДА идут по графику и обеспечены необходимым финансированием в полном объеме на весь срок выполнения госконтракта. Поставки этого самолета будут предусмотрены новой программой вооружения", - сказал Ельчанинов.

"Изготовлены два опытных образца двигателя ПАК ДА, начаты их стендовые испытания. В ходе них подтверждены характеристики технического задания", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в новой Государственной программе вооружения (2024-2033 гг) перед ПАО "Туполев" будут поставлены задачи по сопряжению их техники с беспилотниками и оснащению летательных аппаратов новыми типами вооружения.

Ельчанинов также рассказал, что с 2024 года в войсках также ждут беспилотники "Охотник".

"Облик беспилотника типа "Охотник" определен, идут соответствующие этапы испытаний... Одно из технических решений, которое сейчас рассматривается, - так называемое, плоское сопло. Но пока это лишь конструкторское предложение, которое нужно отработать. Сроки поставок беспилотников в войска сохраняются - с 2024 года", - сказал первый зампред коллегии ВПК.

По его данным, в ближайшей перспективе также запланированы поставки ударных беспилотников, специализированных беспилотников, которые будут решать задачи радиолокационного дозора и наведения.

"Также придут беспилотные летательные аппараты, которые будут помогать решать задачи преодоления ПВО противника. В общем, различная номенклатура, не менее шести типов. Акцент сделан на развитии тяжелых беспилотников, для применения которых будут задействоваться взлетно-посадочные полосы ВКС", - заявил Ельчанинов.

По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160.

Как сообщал "Интерфакс", компания "Сухой" работает над созданием первого в России тяжелого ударного беспилотника большой продолжительности полета - С-70 "Охотник". 3 августа 2019 года он впервые поднялся в небо.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
ВПК РФ
Сухой ПАО
Туполев
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БПЛА
ПАК ДА
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