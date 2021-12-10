Около тысячи автоматов АК-12 получил спецназ ЦВО в Новосибирской области в 2021 году

ЦАМТО, 9 декабря. В текущем году на вооружение соединения специального назначения ЦВО, дислоцированного в Новосибирской области, поступило около тысячи автоматов АК-12.

Современные образцы пришли на замену автоматов более ранних модификаций. Также в этом году на вооружение снайперов соединений и воинских части ЦВО, дислоцированных в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, поставлено более 50 ед. модернизированных образцов бесшумного вооружения "Винторез", "Вал", снайперских винтовок СВ-98 и крупнокалиберного снайперского комплекса АСВКМ.

АК-12 – 5,45-мм автомат, разработанный концерном "Калашников". По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной эргономикой. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. Магазин автомата оснащен прозрачной вставкой для контроля боезапаса, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцирована на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.