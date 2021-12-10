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ЦАМТО

Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений

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Военные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии.
Источник изображения: © AP Photo / Ben Curtis

ЦАМТО, 9 декабря. Нигерия предлагает России создать рабочую группу, задачей которой станет проработка вопросов по возможным поставкам вооружений, этот вопрос обсуждается.

Об этом в интервью "РИА Новости", заявил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

"Это (поставки вооружений – ред.) необходимо обсуждать. Военно-техническое сотрудничество дает комплексную правовую основу для таких связей. Нам нужно создать рабочую группу из технических специалистов, которая определит ключевые потребности Нигерии и запросы к России о том, как Москва может нас поддержать в сложившейся ситуации", – сказал "РИА Новости" А.Шеху.

Он отметил, что пока нет конкретных планов, сейчас нигерийские власти обсуждают этот вопрос с российскими властями. По словам посла, также нет еще и обязательств о том, какой конкретно будет возможная помощь России.

"Сейчас Нигерия решает проблему терроризма. Когда возникнет необходимость, Нигерия обратится к России за помощью", – добавил посол.

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Страны
Нигерия
Россия
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4 комментария
№1
10.12.2021 02:15
Цитата, q
По словам посла, также нет еще и обязательств о том, какой конкретно будет возможная помощь России

Никакой халявы, только живые деньги!
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№2
Удалено / По просьбе автора
№3
10.12.2021 02:24
Нам надо отдать все по их хотелкам в обмен нефть танкерами на Кубу. На Кубе  пункт МТО ВМФ с тысячей Искандеров и Калибров, желательно 3000, паритет с США по ним.
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№4
10.12.2021 10:31
Цитата, штурм сообщ. №1
только живые деньги!
Бабло побеждает зло ))
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