Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений

ЦАМТО, 9 декабря. Нигерия предлагает России создать рабочую группу, задачей которой станет проработка вопросов по возможным поставкам вооружений, этот вопрос обсуждается.

Об этом в интервью "РИА Новости", заявил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

"Это (поставки вооружений – ред.) необходимо обсуждать. Военно-техническое сотрудничество дает комплексную правовую основу для таких связей. Нам нужно создать рабочую группу из технических специалистов, которая определит ключевые потребности Нигерии и запросы к России о том, как Москва может нас поддержать в сложившейся ситуации", – сказал "РИА Новости" А.Шеху.

Он отметил, что пока нет конкретных планов, сейчас нигерийские власти обсуждают этот вопрос с российскими властями. По словам посла, также нет еще и обязательств о том, какой конкретно будет возможная помощь России.

"Сейчас Нигерия решает проблему терроризма. Когда возникнет необходимость, Нигерия обратится к России за помощью", – добавил посол.