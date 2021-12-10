РФ выделит на новую программу вооружения от 20 до 30 трлн руб. - первый зампред коллегии ВПК "Интерфаксу"

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Новая Государственная программа вооружения (ГПВ) 2024-2033 годов получит объем финансирования не менее 20 трлн рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Объемы финансирования всей программы до 2033 года мы обсуждаем с Минфином. Есть два сценария: "оптимистичный" (30 трлн рублей на десятилетнюю программу) и "пессимистичный" (20 трлн рублей на этот же период). Ищем золотую середину с учетом возможностей государства", - сказал Ельчанинов.

Он отметил, что позиция коллегии ВПК - объём финансирования новой ГПВ не должен быть меньше предыдущей.

"Мы эту позицию отстаиваем. Эта планка - не менее 2,4 трлн рублей на 2024 год (первый год новой ГПВ - "ИФ")", - сказал Ельчанинов.

Президент РФ Владимир Путин на "сочинских совещаниях" в ноябре говорил о включении в новую ГПВ гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности и новых робототехнических военных комплексов для вооруженных сил.

"Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам, а значит, еще больше будут укреплять безопасность нашей страны", - сказал Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Он подчеркнул, что первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружений имеет применение технологий искусственного интеллекта, "которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия".

"Такие технологии должны активно применяться в системах управления войсками и вооружением, средствах связи передаче данных, а также высокоточных ракетных комплексов", - сказал президент.

Он добавил, что технологии искусственного интеллекта важно использовать при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, а также внедрять их в обеспечение управления беспилотниками и глубоководными аппаратами.

"Все эти приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружений до 2033 года. Разработка документов единой системы исходных данных для ее формирования в Министерстве обороны уже идет", - заявил Путин.