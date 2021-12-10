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Интерфакс-АВН

Россия работает над обликом перспективного авианосца - первый зампред коллегии ВПК

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Проекты новых авианосцев для ВМФ России активно обсуждаются в экспертной среде
Проекты новых авианосцев для ВМФ России активно обсуждаются в экспертной среде.
Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

"Адмирал Кузнецов" должен вернуться в строй в 2023 году

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские профильные ведомства оценивают необходимость постройки нового авианосца, параллельно идет работа по созданию облика такого корабля, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Минобороны РФ совместно с промышленными предприятиями дополнительно анализируют востребованность этого образца вооружения, а также возможности его технической реализации. Сейчас идут работы по оценке финансовых и технологических рисков при строительстве такого корабля. Продолжаем работы над обликом перспективного авианосца", - сказал Ельчанинов.

Он сообщил, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2023 году.

"Государственный заказчик установил срок окончания всех работ по ремонту и модернизации ТАВКР "Адмирал Кузнецов" - 2023 год. В Мурманске завершаются работы по реконструкции камер сухого дока на филиале АО "ЦС "Звездочка". Постановка туда корабля планируется в 2022 году. С учетом всех видов испытаний "Адмирал Кузнецов" должен быть передан Военно-Морскому Флоту в установленные сроки", - сказал Ельчанинов.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов ранее неоднократно говорил о готовности предприятий построить новый авианосец при поступлении заказа от Минобороны РФ.

"Убеждён, что реализация проекта создания авианосца (и его авиагруппы) способна привести к технологическому рывку и на протяжении более 10 лет во многих сегментах экономики и промышленности. Помимо кораблестроения - ещё и в авиастроении, машиностроении, атомных технологиях, приборостроении, IT, производстве вооружения, металлургии и металлообработке", - сказал Рахманов ранее в интервью телеканалу "Звезда".

В качестве предполагаемого авианосца для российского ВМФ "Невским ПКБ" был подготовлен проект "Ламантин". Свои проекты предлагал также "Крыловский государственный научный центр".

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" в 2019 году заявлял, что вопрос строительства нового авианосца - спорный.

"Моя точка зрения - вопрос очень спорный. При наличии сегодня мощных высокоточных средств поразить такой объект с технической, военной точки зрения несложно. Особенно, учитывая, что американцы вышли и нас вынудили выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности", - отметил Борисов.

"Но это не мой вопрос, не вопрос правительства - это вопрос министерства обороны. Примут решение - будем искать средства и будем создавать. У нас действительно есть интересные проекты", - заявил он.

"Для американцев авианосцы - насущная необходимость, они находятся на другом материке. Чтобы обеспечивать свое присутствие, им это просто необходимо. Авианосцу нужны серьезные средства защиты. У него должна быть группировка, которая его постоянно сопровождает. Это все вещи затратные. Стоит ли игра свеч? Постоянно возникает этот вопрос", - сказал тогда Борисов.

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