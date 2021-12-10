Цена путёвки на космодром Восточный не превышает 10 тысяч рублей - "Роскосмос"

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Стоимость оформления услуг для посещения космодрома "Восточный" составляет менее 10 тысяч рублей для взрослых граждан РФ, для ребенка - менее 5 тысяч, сообщили в "Роскосмосе".

"Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный согласно приложению к приказу ФГУП "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) (...) для взрослых граждан России с учётом услуг туроператора составляет менее 10 тысяч рублей, на ребенка - не более пяти тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Там отметили, что с учётом жестких карантинных ограничений в период борьбы с пандемией въезд на территорию ЗАТО "Циолковский" с апреля 2020 года строго ограничен.

Ранее в среду вопрос о стоимости был поднят на встрече президента России с участниками Конгресса молодых учёных. При этом один из студентов сказал, что стоимость оформления документов для визита на космодром составляет 100 тыс. рублей.