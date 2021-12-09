ОСК сделает техпроект атомного эсминца "Лидер", пожелания Минобороны РФ понятны - Рахманов

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" сделает технический проект перспективного атомного эсминца "Лидер", сообщил "Интерфаксу" в среду глава ОСК Алексей Рахманов.

"У нас есть понимание, что хотят военные", - сказал Рахманов, отметив, что, вероятно, будут оптимизированы размеры будущего эсминца.

"Сейчас техпроект сделаем, посмотрим", - сказал глава ОСК, отвечая на вопрос о сроках подписания контракта с Минобороны РФ на атомные эсминцы.

В сентябре в интервью "Интерфаксу" глава ОСК сказал, что корпорация подготовила несколько вариантов облика перспективного атомного эсминца "Лидер", они направлены в Минобороны РФ.

Тогда Рахманов сказал агентству: "Вопрос строительства эсминцев "Лидер", как и формирования новой ГПВ (государственной программы вооружений) - в исключительном ведении ВМФ и Минобороны как государственного заказчика. Со своей стороны, предприятия ОСК выполнили эскизное проектирование и предложили флоту несколько вариантов облика корабля".

ВМФ России заинтересован в атомных эсминцах "Лидер", сообщил 23 июня "Интерфаксу" заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов.

В августе 2018 года источник сообщил "Интерфаксу", что Россия может построить несколько атомных эсминцев "Лидер", оснащенных управляемым ракетным оружием.

Летом 2018 года в командовании ВМФ РФ заявили, что закладка первого эсминца произойдет не ранее 2022 года.

Предполагается, что эсминцы будут оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон", современными системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Эскизное проектирование эсминца "Лидера" завершено, сообщило АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (ПКБ, входит в ОСК) в одном из годовых отчетов. В документе отмечалось, что работа над эскизным проектом началась в апреле 2015 года, по состоянию на конец 2016 года степень технической готовности составила 100%.

Предполагается, что эсминец будет иметь водоизмещение порядка 14 тысяч тонн. Благодаря атомной энергетической установке он получит неограниченную дальность плавания. Автономность - 90 суток.

Предполагается, что главной ударной мощью эсминца будут 8 универсальных пусковых установок, каждая из которых рассчитана на 8 крылатых ракет "Калибр", "Оникс", в перспективе - "Циркон", всего - 64 ракеты (у современных российских фрегатов на вооружении до 16 ракет первого и второго типа).

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что всего российский Военно-морской флот до 2027 года получит 21 корабль для операций в дальней морской зоне.

России необходимо построить до восьми атомных эсминцев "Лидер" для усиления возможностей флота, считают эксперты.

"Такие эсминцы нам нужны на Северном и Тихоокеанском флотах. Это, как минимум, три-четыре корабля на каждый флот", - сказал ранее "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.