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Интерфакс-АВН

Корабли начнут оснащать гиперзвуковыми "Цирконами" после решения военных - ОСК

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Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков»
Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова начать оснащение российских боевых кораблей гиперзвуковыми ракетами "Циркон" после получения команды от военных, сообщил "Интерфаксу" в среду заместитель генерального директора по военному кораблестроению и специальным программам АО "ОСК" Владимир Королёв.

"Есть программа вооружения, которая находится в введении Генерального штаба. Мы в этой программе являемся исполнителями. Если будет нам дана такая команда, мы к этому готовы", - сказал Королев, отвечая на вопрос о возможности начала серийного оснащения кораблей "Цирконами" в 2022 году.

29 ноября российские военные сообщили о новом успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" (корабль проекта 22350), в частности, в ноябре и в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

Северный флот сообщал, что корабли проекта 22350 станут первыми штатными носителями этого оружия.

18 ноября об успешном пуске "Циркона" фрегатом "Адмирал Горшков" министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина, сообщало Минобороны РФ. В тот день в министерстве сказали, что экипаж корабля выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки Северного флота.

3 ноября президент РФ заявил, что испытания ракеты "Циркон" завершаются, она поступит на вооружение российского флота в 2022 году.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021" подписало контракт на поставку ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

8 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контракт на поставку в Вооруженные силы РФ "Цирконов" носит долгосрочный характер.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов. В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

В октябре бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко сказал "Интерфаксу", что "Циркон" значительно усилит потенциал российского флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
22350
АРМИ-20XX
ГЗЛА
СФ
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