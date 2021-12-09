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ТАСС

Построенный для ЧФ новый патрульный корабль впервые провел стрельбы в море

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«Сергей Котов»
«Сергей Котов».
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Экипаж корабля "Сергей Котов" произвел проверочные стрельбы из артиллерийской установки АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Экипаж нового патрульного корабля Черноморского флота (ЧФ) "Сергей Котов" провел первые артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря, говорится в среду в сообщении пресс-службы ЧФ.

"В ходе целевого выхода корабля в море экипаж успешно произвел проверочные стрельбы из артиллерийской установки АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65. Ранее в ходе испытаний экипаж корабля совместно с заводской сдаточной командой освоил особенности эксплуатации, технического обслуживания и практического применения бортовых систем, устройств и механизмов", - сообщили на флоте.

Уточняется, что проводятся заводские испытания корабля в Черном море и в военной гавани Новороссийской военно-морской базы.

Корабли проекта 22160 спроектированы ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (город Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций. Имеют на вооружении 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолетов Ка-27ПС.

Патрульный корабль "Сергей Котов", названный в честь выдающегося советского военного моряка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944) контр-адмирала Сергея Николаевича Котова, был заложен 8 мая 2016 года, это четвертый по счету и третий серийный корабль проекта. Он строился на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького совместно с керченскими судостроителями. В составе Новороссийской базы ЧФ уже есть три корабля проекта 22160: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин".

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Страны
Россия
Продукция
АК-176
ДП-65
Ка-27ПС
Компании
ЗДЗ Горького
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Проекты
22160
ЧФ
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