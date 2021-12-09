Войти
ТАСС

Космонавт - корреспондент ТАСС проведет научные опыты на орбите

172
0
0
Командир космического корабля "Союз МС-20" космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин
Командир космического корабля "Союз МС-20" космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Александр Мисуркин будет частично участвовать в научной программе

КОРОЛЕВ /Московская область/, 8 декабря. /ТАСС/. Командир космического корабля "Союз МС-20" космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин будет проводить на орбите опыты в интересах российской науки. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов.

"Александр Мисуркин будет частично участвовать в научной программе, будет выполнять медико-биологический эксперимент, не очень трудоемкий, но тем не менее он будет проводить эксперимент в интересах российской науки", - сообщил он.

Ранее на космическом корабле "Союз МС-20" на орбиту отправились два космических туриста из Японии. Планируется, что японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, а также командир корабля космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин пробудут на МКС 12 суток.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции (МКС). Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
Роскосмос
Проекты
Медицина
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
14.05.2021
Космический турист из Японии полетит к МКС на "Союзе МС-20"
17.06.2019
Космонавты на российской станции могут остаться без важнейшего тренажера
17.10.2016
Чартером до Луны
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 03:05
  • 1
Россия предложит Индии технологии танка "Спрут"
  • 09.12 00:39
  • 64
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 08.12 23:34
  • 42
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 08.12 22:57
  • 193
В США удивились размерам Су-75
  • 08.12 19:38
  • 47
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 08.12 18:19
  • 24
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 08.12 16:21
  • 445
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 08.12 15:42
  • 1
В Госдуме оценили идею запрета продажи травматов после стрельбы в МФЦ в Москве
  • 08.12 15:35
  • 1
Британский военный потребовал $1,1 млн за заикание после эстонских морозов
  • 08.12 14:49
  • 8
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 08.12 14:04
  • 6
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 08.12 13:39
  • 1114
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.12 13:38
  • 2
Как России зарабатывать больше на продаже вооружений
  • 08.12 11:17
  • 4
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 08.12 10:33
  • 1
В США назвали преимущества российского «Солнцепека»