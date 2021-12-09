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Интерфакс-АВН

Военные объекты в Таджикистане будут совершенствоваться - начальник Генштаба ВС РФ

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Оптико-электронный комплекс распознавания космических объектов 54Ж6 "Окно" российской Системы контроля космического пространства (СККП) в Нуреке (Таджикистан)
Оптико-электронный комплекс распознавания космических объектов 54Ж6 "Окно" российской Системы контроля космического пространства (СККП) в Нуреке (Таджикистан).
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Военная инфраструктура на территории Таджикистана будет совершенствоваться в интересах коалиционных группировок коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности, заявил председатель Военного комитета ОДКБ, начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"Определили направления дальнейшей работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры на территории Республики Таджикистан в интересах развёртывания коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ", - сказал Герасимов, подводя итоги состоявшегося в среду заседания ВК ОДКБ.

По оценке начальника Генштаба, "поставленные цели заседания Военного комитета достигнуты, а итоги будут способствовать укреплению системы коллективной безопасности и поддержанию региональной стабильности.

В Таджикистане, в частности, дислоцирована 201-я российская военная база - наиболее крупный военный объект РФ за её пределами, входит в состав Центрального военного округа. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны (ПВО), радиационной, химической, бактериологической защиты и связи.

В конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Основными их задачами является прикрытие объектов российской базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением.

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С-300
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