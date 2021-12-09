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ЦАМТО

Новейший патрульный корабль ЧФ "Сергей Котов" выполнил первые артиллерийские стрельбы в море

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Патрульный корабль Сергей Котов" (заводской номер 164) проекта 22160, построенный для ВМФ России на ООО "Судостроительный завод "Залив" (Керчь), перед первым выходом на заводские ходовые испытания. Новороссийск, 28.10.2021
Патрульный корабль Сергей Котов" (заводской номер 164) проекта 22160, построенный для ВМФ России на ООО "Судостроительный завод "Залив" (Керчь), перед первым выходом на заводские ходовые испытания. Новороссийск, 28.10.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 8 декабря. В Черном море экипаж новейшего патрульного корабля (ПК) Черноморского флота (ЧФ) "Сергей Котов" выполнил первые артиллерийские стрельбы.

В стрельбах были задействованы артиллерийская установка АК-176, крупнокалиберные корабельные пулеметы и противодиверсионные гранатометные комплексы ДП-65.

Ранее, в ходе испытаний, экипаж корабля совместно с заводской сдаточной командой освоил особенности эксплуатации и технического обслуживания бортовых систем, устройств и механизмов.

Заводские испытания ПК "Сергей Котов" проходят в Черном море, а также в гавани Новороссийской военно-морской базы ЧФ.

Справочно:

Корабли проекта 22160 спроектированы АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (г.Санкт-Петербург). На данном типе кораблей впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны.

ПК "Сергей Котов" – четвертый корабль в серии проекта 22160. Головной ПК "Василий Быков" и следующие за ним "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин" выполняют поставленные задачи в составе сил Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
АК-176
ДП-65
Компании
Минoбороны РФ
СПКБ
Проекты
22160
ЧФ
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