Новейший патрульный корабль ЧФ "Сергей Котов" выполнил первые артиллерийские стрельбы в море

Патрульный корабль Сергей Котов" (заводской номер 164) проекта 22160, построенный для ВМФ России на ООО "Судостроительный завод "Залив" (Керчь), перед первым выходом на заводские ходовые испытания. Новороссийск, 28.10.2021.

ЦАМТО, 8 декабря. В Черном море экипаж новейшего патрульного корабля (ПК) Черноморского флота (ЧФ) "Сергей Котов" выполнил первые артиллерийские стрельбы.

В стрельбах были задействованы артиллерийская установка АК-176, крупнокалиберные корабельные пулеметы и противодиверсионные гранатометные комплексы ДП-65.

Ранее, в ходе испытаний, экипаж корабля совместно с заводской сдаточной командой освоил особенности эксплуатации и технического обслуживания бортовых систем, устройств и механизмов.

Заводские испытания ПК "Сергей Котов" проходят в Черном море, а также в гавани Новороссийской военно-морской базы ЧФ.

Справочно:

Корабли проекта 22160 спроектированы АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (г.Санкт-Петербург). На данном типе кораблей впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны.

ПК "Сергей Котов" – четвертый корабль в серии проекта 22160. Головной ПК "Василий Быков" и следующие за ним "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин" выполняют поставленные задачи в составе сил Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.