Новейший патрульный корабль ЧФ "Сергей Котов" выполнил первые артиллерийские стрельбы в море

ЦАМТО, 8 декабря. В Черном море экипаж новейшего патрульного корабля (ПК) Черноморского флота (ЧФ) "Сергей Котов" выполнил первые артиллерийские стрельбы.
В стрельбах были задействованы артиллерийская установка АК-176, крупнокалиберные корабельные пулеметы и противодиверсионные гранатометные комплексы ДП-65.
Ранее, в ходе испытаний, экипаж корабля совместно с заводской сдаточной командой освоил особенности эксплуатации и технического обслуживания бортовых систем, устройств и механизмов.
Заводские испытания ПК "Сергей Котов" проходят в Черном море, а также в гавани Новороссийской военно-морской базы ЧФ.
Справочно:
Корабли проекта 22160 спроектированы АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (г.Санкт-Петербург). На данном типе кораблей впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны.
ПК "Сергей Котов" – четвертый корабль в серии проекта 22160. Головной ПК "Василий Быков" и следующие за ним "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин" выполняют поставленные задачи в составе сил Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.