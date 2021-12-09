Проект оборонного бюджета США предполагает военную помощь Киеву в размере 300 млн. долл.

ЦАМТО, 8 декабря. В США 7 декабря был представлен проект оборонного бюджета на 2022 ф.г., текст которого опубликовал профильный комитет палаты представителей.

Как отмечает "РИА Новости", в законопроект не включили поправки с санкциями по "Северному потоку-2", на которых настаивали некоторые из конгрессменов. Кроме того, бюджет представлен и без санкций по суверенному долгу России. Оборонный бюджет США остался также без санкций против "окружения Владимира Путина", которые хотели включить в документ члены палаты представителей.

При этом проект оборонного бюджета включает выделение 4 млрд. долл. для "военного сдерживания" России. Это на 569,8 млн. долл. больше, чем запрашивал Белый дом, отмечает агентство.

Еще 300 млн. долл. выделено на военную помощь Киеву, причем не менее 75 млн. долл. ассигнуются на т.н. "летальное содействие".

"Законопроект включает 300 млн. долл. на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским Вооруженным силам – увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 млн. долл.", – цитирует агентство выдержку из пояснительной записки к документу.

Как сообщает "РИА Новости", палата представителей конгресса США 8 декабря одобрила проект оборонного бюджета страны на 2022 ф.г. По данным пресс-службы палаты в Twitter, бюджет поддержали 363 законодателя, 70 высказались против.

Документ теперь рассмотрит сенат, после чего его должен подписать президент США Джо Байден.