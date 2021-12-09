Принятый Палатой представителей оборонный бюджет предусматривает противодействию России и Китаю - СМИ

Вашингтон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские конгрессмены включили в одобренный Палатой представителей проект оборонного бюджета США на 2022 год положения, предусматривающие противодействие России и Китаю, отмечают в комментариях мировые СМИ.

Они обращают внимание, что в проект документа включены $300 млн для содействия обеспечению безопасности Украины, в частности, на поддержку украинских вооруженных сил. Еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн - на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.

Что касается Китая, то законопроектом санкционировано выделение $7,1 млрд на Тихоокеанскую инициативу сдерживания и поддержку обороны Тайваня, а также запрет на закупки продукции китайского Синьцзяна.

В то же время, в комментариях отмечается, что в проект бюджета не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.

Законопроект затрагивает широкий круг вопросов, волнующих законодателей, включая неудачный вывод войск США из Афганистана. Он предусматривает создание независимой комиссии для изучения 20-летней деятельности США в Афганистане, сообщают СМИ.

Теперь данный законопроект должен быть утвержден Сенатом, после чего подписан президентом.