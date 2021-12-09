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«Солдат будущего» - план трансформации ВС Великобритании

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«Солдат будущего» &#8212; план трансформации ВС Великобритании
«Солдат будущего» — план трансформации ВС Великобритании.
Источник изображения: invoen.ru

Согласно зарубежным СМИ, 26 ноября 2021 года Министерство обороны Великобритании объявило о предстоящей реорганизации британской армии, план которой получил название «Солдат будущего» (FUTURE SOLDIER). Оборонное ведомство Её Величества охарактеризовало этот процесс, как «самую радикальную программу преобразований за более чем 20 лет» и подтвердило планируемое сокращение Сухопутных войск (Армии) до 73 тыс. человек.

Как было объявлено ранее, в марте 2021 года, в Комплексном обзоре по вопросам обороны (Defence Integrated Review) намечается сформировать новые бригадные боевые группы (Brigade Combat Teams, BCT, далее – ББГ). Большинство подразделений также будет реорганизовано по мере изменения баланса сил, а некоторые из них получат новые предназначения и новое оснащение. Точные детали всех изменений и того, как они повлияют на каждое воинское формирование и все категории личного состава, будут определяться отдельными приказами, издание которых ожидается в ближайшие месяцы.

В целом, согласно «Солдату будущего», Сухопутные войска Британии объединяются в четыре отдельные всеобъемлющие формирования: Союзный корпус быстрого реагирования, Полевую армию, Территориальное командование и Объединенное вертолетное командование.

Легкие подразделения Сухопутных войск Великобритании


Штаб-квартира и Союзный корпус быстрого реагирования

Согласно замыслу реформы, Союзный корпус быстрого реагирования (Allied Rapid Reaction Corps, ARRC, далее – СКБР) должен находиться в высокой готовности к развертыванию для приема под свое руководство Сил реагирования НАТО (NRF). Позиция командования Сухопутных войск ВС Великобритании, как главного европейского наземного партнера США, определяется уверенностью в своем лидерстве в военной структуре Североатлантического альянса. Штаб СКБР представляет собой ведущую трехзвездочную штаб-квартиру НАТО, способную дислоцироваться по всему миру в различных конфигурациях для управления национальными миссиями или миссиями НАТО. Она обеспечивает рамки, в которых международные партнеры смогут развертывать силы и действовать в самых разных конфликтах.

В составе Союзного корпуса быстрого реагирования (штаб-квартира в Иннсворте (Innsworth), окрестности Глостера (Gloucester) планируется иметь 104 бригаду тыловой поддержки на театра военных действий (ТВД) и 1 бригаду связи. 104 бригада поддержки на ТВД – это подразделение материально-технического обеспечения, предназначенное для доставки материальных средств, обеспечивающих готовность силовых элементов. Бригада передана в подчинение СКБР в октябре 2021 года.

Под оперативным командованием штаба СКБР находится и 1 бригада связи. Бригада обеспечивает связь со штабом СКБР, постоянным объединенным штабом (Permanent Joint Headquarters, PJHQ), объединенными вертолетными силами и иными правительственными ведомствами (Other Government Departments, OGD) Великобритании.

Английский «Челленджер 2» в Эстонии. 2019 год


Полевая армия

Полевая армия (Field Army, далее – ПА) возглавляется соответствующим Командующим (Commander Field Army, CFA) в звании генерал-полковника. Место дислокации штаба – Андовер (Andover), восточнее Солсберийской равнины. Формирование является «краеугольным камнем вклада Армии в современное сдерживание». ПА предоставляет должным образом обученные подразделения Сухопутных войск Великобритании для проведения боевых операций.

Основными компонентами ПА являются: 1 дивизия, штаб в Йорке, но к 2028 году переместится в Каттерик (Catterick); 3 дивизия, штаб в Булфорде (Bulford); 6 дивизия, штаб в Упавоне (Upavon). Дополнительно к ПА отнесены отдельные воинские части, объединенный штаб которых также находится в Андовере. Согласно руководству к плану «Солдат будущего»:

  • 1 дивизия - самая универсальная сила британской армии - легкая, маневренная, смертоносная и экспедиционная. Она возглавляет наземные операции за пределами евроатлантического региона и предлагает НАТО гибкость для проведения операций на своих флангах. Это постоянно действующая сила Великобритании, работающая с партнерами по всему миру через стратегические глобальные центры.
  • 3 дивизия призвана гарантировать способность к ведению многодоменных боевых действий на большую глубину во взаимодействии с союзниками по НАТО.
  • 6 дивизия обеспечивает ведение кибер-войны, радиоэлектронной борьбы, проведение информационных операций, а также иные нетрадиционные возможности, предназначенные для проведения операций на пороге войны. Её оперативный потенциал должен обеспечить другим соединениям ПА, штабу СКБР и штабу стратегических объединенных сил информационное и прорывное преимущество.
  • Войска ПА объединяют прочие, десантно-штурмовые, разведывательные, медико-санитарные и иные высокотехнологичные части.

Тренировки легкой пехоты Британии на полигоне


Территориальное (домашнее) командование

Территориальное командование (Home Command) со штаб-квартирой в Олдершоте (Aldershot) возглавит генерал-полковник. Структура является «вспомогательным командованием Армии и поддерживает основы ее боевой мощи за счет вовлечения общества, набора, базовой подготовки, обучения, поддержки курсантов и ветеранов, а также государственных церемоний и общественных обязанностей».

Основными компонентами Территориального командования являются: Армейский кадровый центр (Army Personnel Centre, APC); Армейское командование набора и начальной подготовки (Army Recruiting and Initial Training Command, ARITC); Группа Королевской военной академии в Сандхерсте (Royal Military Academy Sandhurst Group); Лондонский военный округ; Региональное командование (RC); Группа армейских кадровых служб (Army Personnel Services Group, APSG); оружейные арсеналы и другие службы.

Вертолет АН-64 «Апач» Сухопутных войск Великобритании


Объединенное вертолетное командование

Объединенное вертолетное командование (Joint Helicopter Command, JHC, далее - ОВК) также имеет штаб-квартиру в Андовере и объединяет под общим руководством три категории вертолетной техники. Основная роль ОВК – это подготовка личного состава, поддержание боевой готовности и обеспечение подачи боевых вертолетов в интересах текущих операций, устойчивости национальных ВС, глобальных непредвиденных обстоятельств и постоянного взаимодействия с зарубежными партнерами.

Помимо представленной «большой четверки» в составе Сухопутных войск ВС Великобритании предполагается иметь другие части военной полиции, коммандос, инженерных и авиационных специалистов.

[Более подробную информацию о перспективном облике «Солдата будущего» ВС Великобритании ИВi намерено предоставить в своих будущих публикациях]

По материалам ресурса joint-forces.com

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