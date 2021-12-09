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Интерфакс-АВН

Путин заявил Байдену, что РФ обеспокоена военной активностью Украины и НАТО у своих границ - Ушаков

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Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Путин также сказал Байдену о необходимости юридических гарантий безопасности РФ в связи с активностью НАТО у российских границ

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Джозефу Байдену, что Москва обеспокоена военной активностью Украины и НАТО вблизи своих границ, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"(Президент России) прямо сказал, что нас беспокоит наращивание военной активности Украины и натовцев в непосредственной близости от российских границ, говорил о недавних учениях на Черном море, которые были проведены многонациональной группировкой вооруженных сил НАТО", - сказал Ушаков журналистам.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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