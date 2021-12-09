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Интерфакс-АВН

Вопрос об эвакуации американских граждан с Украины на данный момент не стоит - посольство США в Киеве

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Белый дом, Вашингтон, США
Белый дом, Вашингтон, США.
Источник изображения: © flickr.com, ERIC SALARD

Киев. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Вашингтон на данный момент не рассматривает вопрос об эвакуации госслужащих США или американских граждан с Украины, заявляет посольство США в Киеве.

"Правительство США на данный момент не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Мы проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении на странице посольства в твиттере во вторник.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на несколько источников сообщал, что администрация президента США Джо Байдена изучает варианты эвакуации американских граждан с Украины в случае, если Россия совершит вторжение на украинскую территорию.

"По словам источников, в настоящее время Пентагон планирует ряд различных сценариев в случае необходимости проведения эвакуации: от небольшой эвакуации не выполняющих жизненно важных функции государственных служащих США до более крупной эвакуации с участием большего числа американских граждан", - говорится в сообщении на сайте CNN.

В то же время канал сообщает, что в настоящее время администрация США не видит необходимости в эвакуации: авиаперевозки по-прежнему осуществляются через международные аэропорты Украины, сухопутные границы с западными соседями Украины открыты.

CNN отмечал, что эти "обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью".

"Обсуждения отражают, насколько серьезно администрация относится к сценарию с вторжением", - передает CNN.

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Россия
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