Войти
Интерфакс-АВН

Ракета Atlas V вывела на орбиту спутники Пентагона и NASA

159
0
0
Старт ракеты Atlas V со спутником Вооруженных сил США с мыса Канаверал, штат Флорида
Старт ракеты Atlas V со спутником Вооруженных сил США с мыса Канаверал, штат Флорида.
Источник изображения: © Flickr / U.S. Air Force

Вашингтон. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская ракета-носитель Atlas V, стартовавшая во вторник, успешно вывела на орбиту группу спутников в интересах Космических сил США и NASA, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск был осуществлен с 41-го стартового комплекса на базе Космических сил США в 05:19 по времени Восточного побережья США (в 13:19 МСК) на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках миссии Space Test Program-3 (STP-3) ракета, в частности, вывела на геосинхронную орбиту высотой 35,4 тыс. км экспериментальный военный спутник STPSat-6 с системой Space and Atmospheric Burst Reporting System-3 для отслеживания космических и атмосферных взрывов, который создан Национальным управлением ядерной безопасности США (NNSA).

Он обеспечивает обнаружение ядерных взрывов и отслеживание данных о космической среде и предназначен для дополнения детекторов ядерной детонации на борту современных космических аппаратов GPS.

Ракета также вывела на орбиту в интересах NASA экспериментальный спутник LCRD - демонстратор ретранслятора лазерной космической связи (Laser Communications Relay Demonstration). По данным американского космического агентства, на аппарате будет апробирована технология инфракрасной лазерной ретрансляции, которая позволит спутникам передавать данные двухсторонней связи между Международной космической станцией и Землей с геосинхронной орбиты со скоростями порядка 1.2 Гбит. Помимо этого, система лазерной связи позволит значительно уменьшить вес, габариты и энергопотребление по сравнению с другими аппаратами связи. Спутник должен будет проработать на орбите два года.

Кроме того, ракета вывела адаптер полезной нагрузки LDPE-1, предназначенный для развертывания малых военных спутников, и еще шесть космических аппаратов в интересах Пентагона, технические данные которых засекречены.

Двухступенчатая ракета-носитель Atlas V создана компанией ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества. Она имеет несколько конфигураций, которые отличаются количеством твердотопливных ускорителей и забрасываемой на орбиту полезной нагрузкой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
NASA
ULA
Проекты
GPS
МКС
Ядерный щит
Похожие новости
01.05.2020
«Мурло капитализма»
09.12.2019
Тяжелый случай
28.09.2017
С протянутой рукой
20.03.2017
Разбор полетов
18.09.2014
США полетят в космос без России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 03:05
  • 1
Россия предложит Индии технологии танка "Спрут"
  • 09.12 00:39
  • 64
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 08.12 23:34
  • 42
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 08.12 22:57
  • 193
В США удивились размерам Су-75
  • 08.12 19:38
  • 47
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 08.12 18:19
  • 24
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 08.12 16:21
  • 445
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 08.12 15:42
  • 1
В Госдуме оценили идею запрета продажи травматов после стрельбы в МФЦ в Москве
  • 08.12 15:35
  • 1
Британский военный потребовал $1,1 млн за заикание после эстонских морозов
  • 08.12 14:49
  • 8
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 08.12 14:04
  • 6
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 08.12 13:39
  • 1114
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.12 13:38
  • 2
Как России зарабатывать больше на продаже вооружений
  • 08.12 11:17
  • 4
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 08.12 10:33
  • 1
В США назвали преимущества российского «Солнцепека»