The Washington Post (США): лучший ответ на русские угрозы — крепкая связь США с Украиной

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол и экс-премьер Украины Алексей Гончарук фонтанируют идеями, как изгнать «русский дух» с Украины. Одна из них в том, чтобы ужесточать санкции за каждый год войны — так же, как наращивают штрафы за незаконную парковку: «Нужно, чтобы Россия чувствовала себя на Украине как незаконно припарковавшийся водитель». А для Донбасса у авторов, наоборот, есть не штрафы, а деньги. Но с условием. Их дадут после сдачи Зеленскому.

Российский президент Владимир Путин собрал огромную российскую военную силу на границе Украины. Мы не знаем конечные планы Путина: он остается по-прежнему непредсказуемым. Но его недавние угрожающие заявления насчет Украины - включая претензию на то, что украинцы и русские являются одной нацией - вызвали беспокойство у лидеров и в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. С 1939 года ужас идущей "по полной" войны с использованием неядерных вооружений еще не разу не подступал к Европе так близко.

Не так давно Путин таким же образом собирал группировку войск на границе с Украиной. И в тот раз [в апреле 2021 года] президент Байден сформулировал, какое именно партнерство он хотел бы иметь со своим русским коллегой, - "стабильные и предсказуемые отношения"…

Нет греха для дипломата в том, чтобы формулировать амбициозные планы. Мы тоже хотели бы видеть стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но нельзя стремиться к возвышенным целям, не имея реалистической стратегии по достижению этих целей. Такие стремления называются неэффективной дипломатией. Особенно неэффективна такая дипломатия в случаях, когда стремление к высоким целям означает принесение им в жертву наших важных интересов в области безопасности. Вместо того, чтобы стремиться к нереалистической цели хороших отношений с Россией, администрации Байдена следует сосредоточиться на более выполнимой цели - стабильной и предсказуемой "связке" с Украиной.

Дело в том, что Путин точно не хочет стабильных и предсказуемых отношений с Байденом. Он считает США главным врагом России. По его мнению, администрация Байдена хочет ослабить Россию и свергнуть ее режим. С такой страной, как США в этом видении нашей страны Путиным, никогда не может быть мирного, стабильного и предсказуемого сотрудничества. Только вечный конфликт.

Больше того, Путин уже получил существенные барыши от своего непредсказуемого поведения в начале этого года. Когда Путин весной этого года провел такое же накопление военных сил на границе с Украиной, Байден ответил предложением о саммите в Женеве. Да еще и сопроводил этот саммит всеми церемониями встреч на высшем уровне времен холодной войны. Путин наверняка был просто в восторге. Кроме того, Путин получил еще и согласие США на его проект "Северный поток - 2" по переброске российского газа в Германию - и всё это без каких-либо уступок со стороны России… Так почему кто-то еще удивляется, что Путин пытается сыграть в эту игру еще раз?

Итак, если ваш план А проваливается, вы должны перейти к плану Б. И вот в чем он состоит: нам нужна новая стратегия в отношении и России, и Украины.

В отношении России Байден должен настроиться на дипломатию принуждения. Жесты, приглашающие к сотрудничеству, должны сопровождаться вполне убедительными угрозами принуждения - в том случае, если приглашение к сотрудничеству не принято. Так, в отношении нынешнего кризиса на границе Украины, созданного Путиным, Байден должен открыто провозгласить свое желание сделать дипломатию более действенной.

Байден должен назначить нового представителя США на переговорах по прекращению войны на востоке Украины. Плюс Байден должен настоять на том, чтобы США формально присоединились к Украине, России, Германии и Франции, чтобы оживить ныне затухшие переговоры в нормандском формате, напомним: эти переговоры призваны окончить войну на востоке Украины. Присоединение США к этим переговорам расселяо бы абсурдное обвинение русскихнасчет того, что Вашингтон и Киев тайно замышляют восстановить украинский суверенитет над Донбассом, используя военную силу. Участие США в переговорах также прекратило бы опасные попытки русских воплотить в жизнь еще один свой план. А именно - замысел о том, чтобы начать двусторонние российско-американские переговоры насчет будущего Украины - без того, чтобы украинцы хотя бы сидели в комнате.

В то же время Байден, Конгресс США и наши европейские союзники должны уже сейчас представить пакет санкций, которые будут применены в случае новой российской агрессии. Эти санкции должны быть серьёзными, а пакет их должен быть представлен публично и прямо сейчас - не дожидаясь периода уже после очередной российской интервенции. Таким образом нам удастся намертво привяжет весь Запад к нашим планам и вынудит весь Запад действовать немедленно и сильно, если Россия предпримет еще один военный удар.

Нынешний санкционный режим не изменит поведения России. Нам нужна новая модель - каскадные санкции против России. При этой модели после каждого года, в течение которого Россия продолжает в "горячем" состоянии войну на востоке Украины, санкции будут усиливаться. Такой подход сделает так, что время будет работать на нас, а не на русского агрессора. Нужно, чтобы Россия чувствовала себя, как нелегально припарковавшийся автомобилист. За каждый день незаконной парковки не в том месте вы получаете "билетик".

А вот в отношении Украины Байдену нужна политика самых сочувственных контактов.

Первым, и самым очевидным и давно напрашивавшимся шагом станет назначение нового посла США на Украине - человека высокопоставленного, с личными связями с Байденом.

Второй шаг - военный. И администрация Байдена, и союзники по НАТО должны углубить контакты наших военных с военными в Киеве. Должен быть запущен огромный "пакет военных мер помощи", включающий в себя возможность защитить критически важную инфраструктуру Украины от русских. Плюс - защититься от воздушных и морских атак со стороны России. Необходима также наша негласная поддержка все новых и новых закупок Украиной смертоносных дронов у Турции. Поскольку США не будут защищать Украину от прямого российского нападения, нужно дать украинцам в руки самое лучшее оружие, чтобы защищаться.

Теперь третий шаг. Команда Байдена, при поддержке европейских союзников, должна выступить с тонко настроенной, целостной и рассчитанной на дальнюю перспективу стратегией - как не дать Украине совсем обнищать. Эта стратегия должны консолидировать демократию и дать наконец стимул для экономического роста на Украине. Она должна включать креативную политику, которая любыми путями сокращала бы российское влияние на все сферы жизни Украины: энергетику, финансы, медиа-сферу, инфраструктуру. Во всех них не должно быть влияния россиян.

После стольких наших провалов последних лет, когда созданные нами демократические режимы по всему миру заканчивали провалами, команда Байдена должна удвоить усилия в направлении того, чтобы все еще хрупкий эксперимент Украины с демократией стал сильным и не кончился так же, как остальные. Ничто так не обрадует Путина, как экономический провал молодой демократии на Украине.

И четвертый шаг. Байден и его демократические союзники по всему миру должны создать Фонд развития Донбасса. Это будет такой план Маршалла для Восточной Украины. Деньги и ресурсы этот фонд начнет тратить после конца войны. Уже само создание этого фонда наполнит надеждой тех людей в регионе, которые ныне страдают под тяжкой российской оккупацией. Да и те, кто ныне уехал из Донбасса, поверят, что у региона может быть лучшее будущее после конца войны с этим американским фондом.

Понадобится Байдену и новая широкая стратегия по отношениям с Россией. Россию надо будет стреноживать и сдерживать, но при этогм нрепременнло вести диалог. Сдерживать Россию надо будет не только в украинском вопросе, но пестование и выращивание богатой, свободной и суверенной Украины - это должен быть центральный компонент нашей большой стратегии в отношении России. Скажем так: новая, более эффективная политика США в отношении России начинается с более стабильной, предсказуемой, крепкой во всех отношениях и эффективной политики США в отношении Украины.

Комментарии читателей:

Mea Sentencia

Вот почему диктаторы всегда действуют, а весь мир лишь противодействует? Давайте отключим Путина от системы SWIFT сейчас в качестве превентивной меры, заранее купируя его агрессию. А потом посмотрим, как он будет платить своим генералам и солдатам за свои авантюры на Украине. А потом скажем ему: деньго-насос опять подключим с одним условием: больше никогда так не делать! А вообще есть такой тренд: русские и немцы всегда отличались склонностью к диктатуре. Вот и теперь немецкий бизнес стал по сути подрывным элементом в ЕС. Этот бизнес приветствует экономические связи с тоталитарными режимами в Китае и России.

Thor Dievel

А представьте, что было бы, если б Путин однажды получил такое послание: "Все, Запад оставляет Украину в покое, пусть живет как полностью нейтральное государство". Так это был бы самый кошмарный сценарий для путинского режима. Путину пришлось бы улучшать жизнь своего народа - который нынче все беднее да отчаяннее. И Путину уже не удалось бы ссылаться на иностранных козлов отпущения.

Blue_Tsunami

Россия не нападет на Украину, если Украина получит членство в НАТО. Такие конфронтации, как нынешняя, полезны. Они предотвращают войны. Членство в НАТО остановит нацеленных на Украину хищников, которых не стоит игнорировать.

Майкл Макфол (Michael McFaul), Алексей Гончарук (Oleksiy Honcharuk)