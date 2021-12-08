Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев рассказал о произведенном в Индии вооружении

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек - РИА Новости. В Индии по лицензии произведено более 220 истребителей Су-30МКИ, около 900 танков Т-90С и 1500 Т-72М1, сообщил во вторник журналистам в Индии генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Продолжается многолетнее сотрудничество с корпорацией HAL по лицензионному производству самых массовых самолетов индийских ВВС – Су-30МКИ. Здесь произведено свыше 220 единиц. В интересах сухопутных сил страны в Индии на заводе HVF производятся танки Т-90 и Т-72М1. Уже произведено около 900 Т-90С и 1500 Т-72М1. На базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии выпускаются снаряды "Манго", - перечислил Михеев.

Он подчеркнул, что Индия всегда была и остается одним из ключевых покупателей российской техники на протяжении десятков лет. А главный принцип сотрудничества опирается на объявленную правительством Индии и успешно реализуемую промышленностью программу "Делай в Индии".

"Рособоронэкспорт" такую работу ведет давно, и нам реально есть чем гордиться. Россия – первая страна, которая начала масштабное сотрудничество с Индией в формате трансфера технологий и организации производства продукции российской разработки на индийских предприятиях", - сказал Михеев.

Кроме того, отметил он, ведутся консультации по вопросу модернизации танков Т-90. Проведены предварительные испытания нескольких модернизированных систем, установленных на выделенных индийской стороной танках.

"Сейчас подходим к завершающим испытаниям, по результатам которых будет приниматься решение об установке на танки модернизированных систем. Мы – единственная страна, имеющая с Индией столь плотные и емкие связи в научно-технической области в сфере оборонной промышленности. Сегодня мы ведем совместные научно-исследовательские работы более чем по 100 перспективным тематикам, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем", - сказал Михеев.