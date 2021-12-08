Войти
РИА Новости

Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение в авиачасть ВВО в Хабаровском крае

228
0
0
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение в авиачасть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) Хабаровского края, сообщает пресс-служба округа.

"В бомбардировочную авиачасть объединения ВВС и ПВО ВВО, дислоцированную в Хабаровском крае, поступили несколько новых многоцелевых бомбардировщиков Су-34. В ближайшее время самолеты будут использоваться для учебно-тренировочных полетов в зимнем периоде обучения", - говорится в сообщении.

Су-34 — российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине, в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей днём и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет выполнять боевые задачи без сопровождения истребителями прикрытия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
17.12.2013
«Сухой» завершил выполнение пятилетнего госконтракта на поставку Су-34 для Минобороны РФ
23.11.2011
НАПО им. Чкалова готовится к передаче ВВС РФ шести самолетов Су-34
06.06.2011
Главком Лукашенко и его армия
25.10.2010
Россия начала гонку обновления вооружений
27.08.2007
ВВС России модернизируют все Су-24
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 00:52
  • 42
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 08.12 00:31
  • 29
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 07.12 23:50
  • 12
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.12 23:28
  • 1
Победа СССР без единого выстрела. Почему США свернули проект «Валькирия»
  • 07.12 23:03
  • 1
Турецкую ПВО сочли способной превзойти С-400
  • 07.12 22:31
  • 1
В Японии оценили модернизированный «Панцирь-С1М»
  • 07.12 22:25
  • 3
Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта
  • 07.12 22:16
  • 1
Российскую «Гибку-С» назвали аналогом польского комплекса
  • 07.12 22:05
  • 38
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 07.12 21:35
  • 33
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 07.12 20:44
  • 3
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 07.12 20:43
  • 16
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 07.12 19:44
  • 444
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 19:36
  • 2
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 07.12 15:36
  • 7
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя